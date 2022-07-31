Экс-чиновник Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала войны, госпитализирован с синдромом Гийена-Барре

55 минут назад

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Автор фото, Андрей Любимов/TASS

Бывший высокопоставленный российский чиновник Анатолий Чубайс, руководивший до сих пор спорной программой приватизации в 1990-е годы и покинувший последнюю официальную должность, а заодно и страну в марте нынешнего года, госпитализирован с синдромом Гийена Барре, вызывающим потерю контроля над конечностями, сообщили источники в его окружении.

Первой о болезни Чубайса сообщила у себя в "Телеграме" телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. По ее данным, Чубайс находился в реанимации.

По словам Собчак, Чубайсу "стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги".

"Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом - синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - цитирует Собчак сообщение самого Чубайса. В какой стране сейчас находится Чубайс, не уточнялось. В начале марта сообщалось, что его видели в Турции.

Позже информацию о госпитализации Чубайса подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в его окружении. По его словам, состояние Чубайса в воскресенье улучшилось после оказания лечения.

В марте этого года Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Как рассказывали источники Блумберга, Чубайс ушел в отставку и покинул страну, сославшись на несогласие с войной президента Владимира Путина в Украине. Сам он, однако, никаких публичных заявлений, ни на эту, ни на другие темы, после отставки не делал.

Синдром Гийена-Барре - редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В тяжелых случаях это может приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание.