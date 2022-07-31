Власти Косова вводят новые правила въезда для сербов, жители севера страны протестуют. Что происходит?

час назад

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Автор фото, Kossev Подпись к фото, В воскресенье в городе Косовска-Митровица на севере Косова включали сирены воздушной тревоги

Жители севера признанной частью мирового сообщества Республики Косово строят баррикады в знак протеста против новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля.

С 1 августа гражданам, желающим въехать в Косово по сербскому удостоверению личности, будет необходимо получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. Этот документ будет выдаваться при пересечении наземной границы, а также в аэропорту.

Кроме того, водители на автомобилях с сербскими номерами должны будут переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны.

Новые ограничения в основном коснутся жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы.

Сербия не признает независимость Косова (эту позицию разделяет и Россия) и потому считает этот город своей территорией.

За ночь до вступления в силу новых правил жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет.

Как сообщает портал KosSev, в воскресенье в Косовской-Митровице появились надписи: "Не сдаваться, оставлять сербское удостоверение личности".

Полиция Косова закрыла два наземных перехода с Сербией.

Минобороны Сербии опровергло поступавшие ранее сообщения о размещении своих войск на территории Косова. "Сербия не пересекла административную линию и не вошла на территорию Косова и Метохии", - говорится в сообщении минобороны.

В свою очередь, полиция в Косове заявила, что не планирует проводить какие-либо операции на севере страны. "Распространялась ложная информация о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, это не соответствует действительности", - заявил журналистам один из высокопоставленных сотрудников полиции.

Международные силы безопасности в Косово (КFOR) заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Приштины в преследовании этнических сербов в Северном Косове.

"Они приняли решение навязывать то, что не имеют права навязывать, в первую очередь жителям севера Косово и Метохии", - сказал он.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что "Сербия начала реализовывать 11 лет назад".

Белград сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.