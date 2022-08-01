Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы в рамках соглашения с Россией
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Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в рамках соглашениня по разблокировке черноморских портов. Россия с февраля блокировала украинские порты, но стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН.
Турецкие власти сообщили, что судно под флагом Сьерра-Леоне пришвартуется в Ливане. В ближайшие недели запланированы и другие поставки.
В конце июля российская и украинские делегации при посредничестве Турции и ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов.
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