Семь лет за штурм Капитолия. Суд США дал самый большой срок в деле о беспорядках 6 января

47 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ходе штурма Капитолия 6 января погибли пять человек

Cуд округа Колумбия в США приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы правого радикала, участника событий 6 января 2021 года - попытки вооруженных сторонников Дональда Трампа захватить Капитолий. Это самый большой срок в деле о штурме Капитолия на данный момент.

Жителя Техаса Гая Реффитта обвиняли в том, что он пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие и в самом начале мятежа призвал толпу прорваться через полицейских и побежать вверх по лестнице, чтобы проникнуть в здание. Кроме того, по возвращении в Техас он угрожал своим сыну и дочери в случае, если те выдадут его ФБР.

Присяжные, видевшие видеозаписи действий Реффитта у Капитолия и выслушавшие показания его родных, признали Реффитта виновным по всем статьям.

Рефитт, которому в момент штурма было 49 лет, состоит в ультраправой группировке "Трехпроцентники", призывающей бороться с федеральными властями США и всеми средствами защищать право на владение оружием.

Обвинение просило назначить Реффитту 15 лет заключения, но судья Дэбни Фридрих дала в два раза меньше. Тем не менее, это пока рекорд: большего срока никто из участников штурма Капитолия в 2021 году еще не получал.

Самым суровым наказанием до этого момента были чуть более пяти лет тюрьмы 56-летнему жителю Вашингтона Марку Пондеру, который избил нескольких полицейских металлическим прутом.

Официальное следствие по делу о беспорядках 6 января, целью которых было сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, длится более полутора лет и уже привело к арестам более 850 человек из почти всех американских штатов. Более чем 260 подозреваемым предъявлены обвинения в насилии и воспрепятствовании действиям правоохранительных органов.

"Предатели заслуживают пули"

Обвинение считает, что Рефитт сыграл ключевую роль в том, что толпа нападающих смяла полицейские заслоны и ворвалась в здание Капитолия, когда там проходило заседание Конгресса.

Рефитту также вменялось намерение использовать оружие и наручники для того, чтобы силой выдворить законодателей из здания, а также угрозы собственным детям.

На суде выступил сын Рефитта, Джексон, который рассказал, как отец угрожал ему, если он позвонит в ФБР.

"Если ты меня сдашь, ты предатель. А предатели заслуживают пули", - пересказал слова отца Джексон.

15 лет, которые прокуроры просили суд дать Реффитту - это больше, чем срок за подобные преступления в соответствии с официальными рекомендациями, действующими в судебной системе США. Они предлагают 9-11 лет.

Сторона обвинения просила учесть, что преступление Реффитта было заранее спланированным насильственным преступлением против законной власти.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обвинение просит учесть, что Реффитт намеренно привез в Вашингтон два вида оружия и планировал помешать работе правительства

Адвокат Реффитта доказывал, что, хотя его подопечный и нарушил закон, сам он в здание Капитолия не прорвался, в отличие от многих других участников мятежа.

В целом защита объясняла поведение Реффитта тем, что в 2019 году он потерял работу и находился в депрессии. В этом состоянии он увлекся политическими каналами в соцсетях и стал ярым сторонником президента Дональда Трампа.