Откуда взялись звезды? Новые технологии позволят ученым подробно изучить историю появления нашей галактики

42 минуты назад

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Автор фото, ESO

Откуда взялись звезды? Спектрограф Weave, установленный на телескопе Уильяма Гершеля на канарском острове Ла-Пальма, поможет воссоздать историю формирования Млечного Пути в мельчайших деталях.

Для нового проекта ученые оснастили один из самых мощных телескопов Земли новой технологией, которая в подробностях покажет, как возникала наша галактика.

Автор фото, BBC News Подпись к фото, Так выглядит спектрограф Weave

Млечный Путь содержит до 400 миллиардов звезд: когда-то он был намного меньше и расширялся в результате слияний с другими маленькими галактиками.

Спектрограф Weave будет анализировать свет от многих тысяч звезд, чтобы оценить их скорость, возраст и состав и реконструировать формирование Млечного Пути. Его производительность - анализ тысячи звезд в час, задача - составить каталог из пяти миллионов звезд.

Автор фото, BBC News Подпись к фото, Вид на телескоп Уильяма Гершеля

"Это фантастическое достижение множества людей [...] Мы попытаемся составить карту расположения звезд в Млечном Пути, чтобы понять, как они вращаются вокруг галактики и изучить их химический состав, проследить, как они образовались и, следовательно, составить картину того, как развивалась галактика в целом", - объясняет один из авторов проекта, профессор астрофизики Оксфордского университета Гэвин Далтон.

Автор фото, Gavin Dalton Подпись к фото, Проворные роботизированные "пальцы" Weave точно позиционируют тысячу оптических волокон, каждое из которых направлено на отдельную звезду.

Weave установлен на сверхмощном телескопе Уильяма Гершеля, который расположен на вершине горы на одном из Канарских островов, Ла-Пальма, в Атлантическом океане.

Телескоп состоит из 80 отдельных частей и является чудом инженерной мысли.

На каждом участке неба, который находится в поле зрения телескопа, астрономы определят положение тысячи звезд. Затем роботизированные "пальцы" Weave поместят оптоволокно - светопередающую трубку - в конкретное место на карте неба, указав на соответствующую звезду.

Эти волокна, по сути, представляют собой крошечные телескопы. Каждый улавливает свет от одной звезды и направляет его на платформу, где свет разбивается на радужный спектр, который содержит секреты происхождения и историю звезды.

Автор фото, BBC News Подпись к фото, Профессор астрофизики Оксфордского университета Гэвин Далтон с нетерпением ждет, когда Weave начнет работу

Весь процесс анализа занимает один час, но спектрограф работает без остановки - пока идет анализ одних звезд, оптоволокно захватывает другие, отсылая информацию на специальную платформу.

Weave может рассчитать скорость, направление движения, возраст и состав каждой звезды, которую он наблюдает, и таким образом создать движущуюся картину звезд Млечного Пути. Экстраполируя эти данные на прошлое, ученые смогут реконструировать всю структуру Млечного Пути в деталях, которые раньше невозможно было увидеть.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Спектрограф должен ответить на вопрос, как Млечный путь превратился в плотный спиральный вихрь

Ученым давно известно, что наша галактика представляет собой плотный спиральный вихрь, насчитывающий до 400 миллиардов звезд. Но все началось с относительно небольшой группы звезд, которая затем, в течение миллиардов лет, росла, сливаясь с другими маленькими галактиками.

Звезды из других галактик, которые присоединялись к нашей, перемешивались между собой - и получалось новое образование. Но почему и как это происходило?

Автор фото, BBC News Подпись к фото, "Совершенно точно мы обнаружим то, что не ожидали найти. Потому что Вселенная полна сюрпризов", - говорит профессор Сесилия Фарина, которая будет управлять работой Weave

Ученые считают, что Weave откроет новые горизонты в знаниях о том, как образуются галактики, а сам спектрограф войдет в историю астрономии.