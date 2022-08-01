Откуда взялись звезды? Новые технологии позволят ученым подробно изучить историю появления нашей галактики
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Откуда взялись звезды? Спектрограф Weave, установленный на телескопе Уильяма Гершеля на канарском острове Ла-Пальма, поможет воссоздать историю формирования Млечного Пути в мельчайших деталях.
Для нового проекта ученые оснастили один из самых мощных телескопов Земли новой технологией, которая в подробностях покажет, как возникала наша галактика.
Млечный Путь содержит до 400 миллиардов звезд: когда-то он был намного меньше и расширялся в результате слияний с другими маленькими галактиками.
Спектрограф Weave будет анализировать свет от многих тысяч звезд, чтобы оценить их скорость, возраст и состав и реконструировать формирование Млечного Пути. Его производительность - анализ тысячи звезд в час, задача - составить каталог из пяти миллионов звезд.
"Это фантастическое достижение множества людей [...] Мы попытаемся составить карту расположения звезд в Млечном Пути, чтобы понять, как они вращаются вокруг галактики и изучить их химический состав, проследить, как они образовались и, следовательно, составить картину того, как развивалась галактика в целом", - объясняет один из авторов проекта, профессор астрофизики Оксфордского университета Гэвин Далтон.
Weave установлен на сверхмощном телескопе Уильяма Гершеля, который расположен на вершине горы на одном из Канарских островов, Ла-Пальма, в Атлантическом океане.
Телескоп состоит из 80 отдельных частей и является чудом инженерной мысли.
На каждом участке неба, который находится в поле зрения телескопа, астрономы определят положение тысячи звезд. Затем роботизированные "пальцы" Weave поместят оптоволокно - светопередающую трубку - в конкретное место на карте неба, указав на соответствующую звезду.
Эти волокна, по сути, представляют собой крошечные телескопы. Каждый улавливает свет от одной звезды и направляет его на платформу, где свет разбивается на радужный спектр, который содержит секреты происхождения и историю звезды.
Весь процесс анализа занимает один час, но спектрограф работает без остановки - пока идет анализ одних звезд, оптоволокно захватывает другие, отсылая информацию на специальную платформу.
Weave может рассчитать скорость, направление движения, возраст и состав каждой звезды, которую он наблюдает, и таким образом создать движущуюся картину звезд Млечного Пути. Экстраполируя эти данные на прошлое, ученые смогут реконструировать всю структуру Млечного Пути в деталях, которые раньше невозможно было увидеть.
Ученым давно известно, что наша галактика представляет собой плотный спиральный вихрь, насчитывающий до 400 миллиардов звезд. Но все началось с относительно небольшой группы звезд, которая затем, в течение миллиардов лет, росла, сливаясь с другими маленькими галактиками.
Звезды из других галактик, которые присоединялись к нашей, перемешивались между собой - и получалось новое образование. Но почему и как это происходило?
Ученые считают, что Weave откроет новые горизонты в знаниях о том, как образуются галактики, а сам спектрограф войдет в историю астрономии.
"Мы много лет говорим, что живем в золотой век астрономии, но открытия, которые ждут нас впереди, будут гораздо важнее. Weave ответит на вопросы, которые астрономы задавали десятилетиями, например, сколько частей слилось, чтобы образовать большую галактику, или сколько галактик объединились, чтобы образовать Млечный Путь", - говорит профессор Марк Балселлс, который отвечает за работу телескопа.