Российский суд признал незаконным штамп "склонен к предательству" за отказ воевать в Украине

16 минут назад

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Автор фото, TASS / Vladimir Smirnov

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего рязанского десантника Захара Кукареко, которому командование части поставило в военный билет печать "Склонен к предательству, лжи и обману" из-за его отказа воевать в Украине.

Суд признал действия командования войсковой части 41450 незаконными и обязал военный комиссариат по месту жительства выдать истцу новый документ.

В конце февраля 2022 года гвардии рядовой Кукареко заключил контракт, но затем отказался ехать воевать в Украину, за что был привлечен к дисциплинарной ответственности и в конце марта уволен со службы.

В его военном билете написали: "Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины в 2022 году" (цитата по изданию "Новости Рязани"). Кукаренко требовал, чтобы эту надпись аннулировали, так как ему стало труднее устроиться на работу.

"Считаем эту печать абсолютно незаконной и нарушающей права военнослужащего. Будем требовать эту запись аннулировать", - заявлял его адвокат Максим Гребенюк.

1 августа стало известно, что в аналогичном случае - не в случае с Кукареко - рязанская военная прокуратура признала неправомерным штамп склонности к предательству и внесла представление командиру войсковой части, где его поставили. Как сообщал Гребенюк, прокуратура направила информацию о нарушении военному комиссару Рязанской области.

"Клеймение такое противоправно"

Как рассказывал адвокат Би-би-си, с его подзащитным Кукареко проводили "воспитательную работу", прежде чем поставить штамп.

Конституция России запрещает унижающее человеческое достоинство обращение, это был основной аргумент при подаче иска, говорил Гребенюк Би-би-си. "Кроме того, в уставе [воинской службы] написано, что командир должен быть образцом тактичности. Не допускать фамильярного обращения, предвзятого, оскорбительного поведения", - напоминал он. При привлечении к дисциплинарной ответственности такое обращение также недопустимо: "И тем не менее все это было допущено".

Устроиться на работу бывший рядовой собирался в МЧС. Адвокат утверждает, что ремарка о предательстве помешала ему сделать это. "Ему отказали еще несколько работодателей", - рассказывал он. При приеме в госструктуры отделы кадров изучают военные билеты. "Доходят до этой записи - и отказывают. По каким-то надуманным причинам не принимают на работу", - описал ситуацию Гребенюк.

Адвокат Гребенюк ранее работал в военной прокуратуре. В его практике был случай, когда прокуратура добилась аннулирования записи в военном билете о склонности человека к употреблению алкоголя: "Клеймение такое, я считаю, противоправно".

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