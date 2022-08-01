В России придумали "кинопродукт" с голливудскими фильмами, но уже успели отказаться от него

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" в понедельник устроила акцию - сначала заявила о запуске неких "кинопродуктов", включающих нелегальные копии голливудских картин, а затем сама же отказалась от проекта как незаконного. Акция должна была привлечь внимание властей к тяжелому положению кинотеатров после отказа американских киностудий работать с Россией, начавшей вторжение в Украину.

Что обещали сделать

Утром в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что крупнейшая в стране киносеть собирается показывать фильмы Голливуда, несмотря на уход американских киностудий с российского рынка. Фактически речь шла о прямом нарушении авторских прав, если не сказать о воровстве. Причем это было официальное заявление компании.

Крупнейшая в стране объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино" придумала такой фокус - показывать зарубежные фильмы вместе с российскими и назвать это "кинопродуктом".

Гендиректор киносети Алексей Васянин заявил, что в первый "кинопродукт" включат два мультфильма - "Миньоны: Грювитация" американской студии Universal Pictures, которая 4 июля объявила об окончательном уходе из России, а также российский "Кощей. Начало" (студия "Паровоз").

Сперва планировалось показывать зарубежную картину в рамках "бесплатного предсеансового обслуживания", а затем российскую.

Васянин говорил, что в дальнейшем в "кинопродукты" его сеть может включить "любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию". Откуда берутся картины, если Голливуд их не поставляет, он отвечать отказался.

Как отказались

Однако после обеда киносеть заявила, что не будет выпускать на экраны "кинопродукты", так как это очевидное нарушение прав правообладателей. Анонсирование проекта в СМИ там объяснили желанием привлечь внимание к тяжелой ситуации в отрасли - вскоре после начала войны против Украины в российских кинотеатрах возник острый дефицит фильмов. Российские премьеры и ретроспективный показ советских фильмов не решают проблему заполняемости кинозалов и кассовых сборов.

"Сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции "кинопродукт", в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и "зарубежные видеоматериалы", - объявил Васясин.

Из нового его сообщения следует, что совет директоров крупнейшей в России киносети не согласовал проведение акции и принял решение "о ее полной отмене", так как считает нарушение прав правообладателей "неприемлемым".

Министерство культуры России, надеются в компании, должно помочь кинотеатрам и выработать план поддержки отрасли, "кинопродукты" должны были привлечь "широкое внимание" к тяжелому положению, в которых оказались кинотеатры после начала вторжения российской армии в Украину.

"У налоговой тоже могут быть вопросики"

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"Когда кинотеатры показывают пиратский голливудский контент, то нарушают не только права иностранных студий, но и "права государства". Что, конечно, гораздо критичнее в нынешних условиях", - прокомментировала ситуацию медиа-аналитик Ксения Болецкая в своем телеграм-канале.

Во-первых, кинотеатры должны были бы показывать фильмы без прокатного удостоверения, которые выдает - а иногда и не выдает - минкульт (за выпуск фильма без прокатного удостоверения предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей).

Во-вторых, они перестали бы передавать данные о билетах, проданных на сеанс, в государственную систему учета кинобилетов. "Или передача фальшивых данных - если билет продается типа на российский фильм, а по факту зритель смотрит другой сеанс", - пояснила эксперт.

В-третьих, могли бы быть показы без возрастного ценза - а это, с точки зрения российский властей, нарушение закона о защите детей. Наконец, "у налоговой тоже могут быть вопросики, что это за такие странные продажи билетов", резюмировала эксперт.

Основные голливудские студии - Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount - объявляли об остановке проката в России в начале марта. Последней из крупных голливудских киностудий приостановила показы Universal.

По итогам 2021 года на сборы зарубежных картин в России пришлось 74,4% от всего бокс-офиса, составившего 40,7 млрд рублей, отмечают "Ведомости". В марте-июне продажи билетов в кинотеатры сократились почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили почти 6,1 млрд рублей.

Киносети и продюсеры в апреле обращались в министерство культуры и правительство с просьбой выделить на поддержку кинопроката 6,5 млрд рублей, но денег им не дали. Будет ли оказана в итоге хоть какая-то поддержка, неизвестно, жаловался газете Васянин.

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