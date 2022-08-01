В России признали нежелательным британский Calvert 22, сотрудничавший с Эрмитажем и Кудриным

32 минуты назад

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Автор фото, calvert22.org

Генпрокуратура признала нежелательной в России организацией британский фонд Calvert 22 Foundation, попечителем которого был Алексей Кудрин. Организация сотрудничала с Эрмитажем и МГУ, а теперь власти видят в ней угрозу государственной безопасности.

Решение принято "по результатам изучения поступивших материалов". "Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Calvert 22 была основана в 2009 году уроженкой России экономистом Нонной Матерковой, фонд занимался поддержкой культурных проектов - например, организовал в Великобритании выставку, посвященную советскому и российскому поэту-концептуалисту Дмитрию Пригову, отмечает РБК.

В описании на сайте организация представляет себя как ведущую культурную институцию, которая занимается продвижением и поддержкой культуры "Нового Востока". Среди партнеров фонда - Эрмитаж, Европейский университет в Санкт-Петербурге, МГУ, Оксфорд и Кембридж, "Тейт Модерн", Музей Виктории и Альберта, Лондонский книжный фестиваль.

"Calvert 22 работает на стыке культуры, экономики и искусства как аналитическая сеть, налаживая партнерские отношения и сотрудничая с международными компаниями и ведущими университетами для проведения исследований и углубленного анализа творческих отраслей региона", - сказано в аннотации.

В 2013 году одним из попечителей фонда стал Алексей Кудрин - к тому моменту уже бывший министр финансов, который сейчас возглавляет Счетную палату России. В том же году Кудрин приезжал в Лондон и рассказывал Би-би-си о запуске нового арт-проекта, связанного с галереей Calvert 22.

Проект поддерживал молодых художников и артистов из России и Восточной Европы и давал им возможность показать свои работы в галерее, расположенной в модном тогда районе Шордич на востоке Лондона.

Стратегическим партнером фонда когда-то был "ВТБ Капитал" - до 2016 года. В 2017 году фонд Calvert 22 в партнерстве с Эрмитажем представлял в Лондоне двухдневную конференцию The Museum After the Revolution, посвященную музеям и их коллекциям с 1917 года по сегодняшний день, отмечает "Дождь" (объявлен в России "иностранным агентом").

При поддержке фонда издавался The Calvert Journal - англоязычный интернет-журнал о современной культурной среде России Восточной Европы и Средней Азии. В марте этого года после начала российского вторжения в Украину издание объявило о приостановке работы.

"Мы надеемся вернуться"

"С момента своего основания более 10 лет назад фонд Calvert 22 стремится исследовать и популяризировать искусство и культуру в постсоветской и постсоциалистической Европе, делясь знаниями и идеями о творческих личностях с международной аудиторией, - говорилось в его заявлении. - В связи с недавним рядом ограничительных законов в России, направленных против СМИ, решение о прекращении публикации The Calvert Journal было принято для обеспечения защиты наших сотрудников. Мы надеемся вернуться, когда ситуация прояснится".

После начала российского вторжения в Украину власти стали гораздо чаще объявлять западные НКО и СМИ нежелательными организациями. В частности, в апреле под запрет попала деятельность британского Королевского института международных отношений (Chatham House).

"Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - как и в случае с британским Calvert 22, заявляла тогда Генпрокуратура России.

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