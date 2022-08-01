В Бразилии успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами

54 минуты назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Бернардо и Артур Лима после операции. После разделения они успокоились только после того, как им дали возможность прикоснуться друг к другу

В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов, соединенных черепами - так называемых краниопагов. Подготовка к операции шла с широким применением виртуальной реальности.

Трехлетние Бернардо и Артур Лима были прооперированы в Рио-де-Жанейро под руководством врачей из детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне.

Врачи потратили месяцы на то, чтобы найти наиболее безопасный способ разделения, проверяя гипотезы на виртуальных моделях анатомии мальчиков, созданных на основе компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Хирург Нур уль Овасе Джилани назвал операцию "продуктом космической эры". Он сказал, что впервые хирурги, находившиеся в разных странах, работали вместе в одной и той же "комнате виртуальной реальности".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Близнецам пришлось перенести несколько операций. Дополнительной сложностью для хирургов стала рубцовая ткань, образовавшаяся после них

Всего близнецы Лима перенесли семь операций. Последняя длилась более 27 часов, и в ней принимали участие почти 100 медиков.

Джилани также отметил, что виртуальная реальность позволила хирургам несколько раз пройти операцию "вчерне", не подвергая детей риску.

Сам хирург провел в операционной 27 часов со всего четырьмя 15-минутными перерывами на еду.

После разделения у Бенардо и Артура резко подскочили артериальное давление и пульс. Это происходит со всеми сиамскими близнецами после успешного разделения. Но через четыре дня они снова оказались в одной палате, им дали возможность взяться за руки, и показатели нормализовались.

Близнецы хорошо поправляются в больнице. В дальнейшем им предстоит шестимесячная реабилитация.

Доктор Джилани является основателем клиники Gemini Untwined (примерный перевод "разделенные близнецы"), в которой он уже оперировал сиамских близнецов из Пакистана, Судана, Израиля и Турции.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Близнецы с родителями и хирургом

Вместе с ним в операции участвовал доктор Габриэль Муфарреж, заведующий отделением детской хирургии в Институте нейрохирургии имени Пауло Нимейера в Рио-де-Жанейро.

Родители близнецов привезли их в институт два с половиной года назад, и там они наблюдались все это время.