Российский военный подал жалобу на содержание в "лагере отказников" в ЛНР

час назад

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Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Один из российских военных в Лисичанске (архивное фото)

Российский военный, удерживавшийся в изоляции в самопровозглашенной ЛНР после отказа от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине, подал заявление в Следственный комитет России (СКР). Он требует привлечь офицеров к уголовной ответственности за превышение полномочий, а бойцов "ЧВК Вагнера" - за незаконное лишение свободы. Он утверждает, что в "лагере отказников" было около 140 военнослужащих.

Заявление опубликовал адвокат Максим Гребенюк, который защищает этого (его имя не называется) и других военных. "Военную прокуратуру просим незамедлительно принять меры к освобождению военнослужащих (это полномочия прокурора), СКР просим возбудить дело за превышение должностных полномочий и незаконное лишение свободы", - написал адвокат в своем телеграм-канале.

Правозащитник Павел Чиков, ссылаясь на Гребенюка, пишет о нескольких военнослужащих, удерживавшихся в изоляции в ЛНР за отказ участвовать в военных действиях и обратившихся в СКР. Из опубликованного адвокатом следует, что пока обратился только один солдат, но число жалоб может пойти на десятки: "Есть список из 70 военных, содержащихся там. Фактически их около 140".

Минобороны России, СКР и военная прокуратура пока не прокомментировали эти утверждения.

"Мое доверие к командирам пошатнулось"

В заявлении на имя врио начальника главного военного следственного управления СКР Константина Корпусова сказано, что военный проходил службу в одной из частей на Сахалине (адвокат затер точные данные - видимо, следуя закону о засекречивании такой информации).

"В ходе одного из обстрелов ВСУ я серьезно повредил кисть правой руки, однако надлежащей медицинской помощи я так и не получил, освобождение от обязанностей военной службы, несмотря на жалобы, мне не предоставлено. Кисть в настоящее время нормально не функционирует, - говорится в заявлении. - В результате, по моему мнению, тактических и стратегических просчетов командования, неоказания мне медицинской помощи мое доверие к командирам пошатнулось".

"Я принял решение отказаться от дальнейшего участия в выполнении специальных задач, о чем подал соответствующий рапорт, - пишет солдат. - Однако в 17 часов 19 июля 2022 года меня с другими военнослужащими, отказавшимися участвовать в спецоперации, поместили в изолированное помещение в военной комендатуре в [селе] Боровое Луганской области".

Там, по его словам, не было элементарных удобств, питание отсутствовало, вместо туалета - ведро и пластиковые бутылки. Документы, как он заявляет, забрали. Все это военнослужащий снял на смартфон, скриншоты видео он попросил приобщить к его заявлению.

Оттуда его, как он утверждает, привезли в поселок Брянка в той же ЛНР на территорию бывшей школы, где "стояли вооруженные люли", которые "сказали, что они из "ЧВК Вагнера": "Как они сообщили, периметр территории части заминирован, и кто решится выйти без разрешения за территорию, будет расстрелян как противник, и по нему будет открыт огонь на поражение без предопределения".

Условия содержания в этом пункте военнослужащий назвал в целом удовлетворительными. При этом в заявлении главному военному прокурору подчеркивается, что никаких процессуальных документов для задержания предъявлено не было, что можно считать незаконным лишением свободы.

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Автор заявления в СКР также утверждает, что лагере с "отказниками" проводили работу военные психологи, которые убеждали продолжить "участие в спецоперации".

24 июля, согласно заявлению, всех содержавшихся на территории бывшей школы вывезли в третий населенный пункт - Перевальск. Там их якобы разместили в бараке колонии, огороженной колючей проволокой. Условия содержания были плохие (раз в день - обед). "На территории находилось около 140 военнослужащих. Беседы о побуждении продолжить участие в спецоперации продолжались", - сказано в заявлении.

26 июля автора заявления и еще четверых раненых вызвал военный врач и сообщил, что их отправляют в госпиталь. Как ему удалось покинуть госпиталь и места задержания "отказников", военный не уточняет.

Он требует привлечь к уголовной ответственности двух полковников и майора по статье УК РФ о превышении должностных полномочий. Кроме них, он просит уголовное наказание для бойцов "ЧВК Вагнера" и ЛНР за незаконное лишение свободы.

Би-би-си не раз рассказывала о привлечении "ЧВК Вагнера" для ведения боевых действий в Украине. В последние дни об их присутствии стали открыто рассказывать и российские СМИ.

На прошлой неделе вышел репортаж в "Комсомольской правде" о взятии Углегорской ТЭС. После этого сюжет о наемниках показали на телеканале "Россия 1". Корреспондент Евгений Поддубный сказал, что "битва" за ТЭС "легла на плечи "ЧВК Вагнера", и показал их со словами: "Впервые в кадре бойцы одной из самых закрытых организаций" (внимание на это обратило издание "Агентство").

Другие "отказники"

На прошлой неделе, как сообщала Би-би-си, пятеро членов президентского совета по правам человека обратились в Главную военную прокуратуру России и к омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушений прав российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Украине, но в июле подавших рапорты об отказе от военной службы.

В письме говорится, что их "незаконно удерживает командование". По данным правозащитников, некоторых отказников принудительно или под давлением возвращают на фронт.

Об обращениях родственников военнослужащих в другие правозащитные организации рассказал Би-би-си и директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (НКО внесена в России в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко. Таких обращений гораздо больше, чем указано в письме совета, знает Кривенко.

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