Наводнение в Кентукки: 30 погибших, сотни числятся пропавшими без вести

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В американском штате Кентукки по меньшей мере 30 человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в результате самого сильного за последние десятилетия наводнения. Власти опасаются, что жертв будет больше.

Наводнение, вызванное ливневыми дождями, началось в середине прошлой недели. В некоторых районах восточного Кентукки за сутки выпало более 20 сантиметров дождя. Уровень воды в реке Кентукки в районе городка Уайтсбург за несколько часов поднялся до катастрофических шести метров.

Более 12 тыс. домохозяйств остались без электричества, затоплены сотни домов и предприятий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Губернатор штата Энди Бешир назвал наводнение самым смертоносным и самым разрушительным в истории Кентукки

Центр прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы сегодня предупредил, что угроза наводнения в центральной и восточной части Кентукки остается.

"Угроза паводков будет сохраняться в дневные и ранние вечерние часы из-за ливней и гроз с очень сильными осадками", - сказано в сообщении метеорологов.

Спасатели и власти штата предупреждают, что число погибших возрастет. Поиски тел могут затянуться на несколько недель, так как многих людей, которые числятся пропавшими без вести, могло унести водой на несколько сотен метров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди погибших - шестеро детей в возрасте от одного года до восьми лет

"Это одно из самых разрушительных и смертоносных наводнений, которые мы видели в нашей истории. Даже сейчас, когда мы пытаемся спасать людей, все еще идет дождь", - сказал губернатор штата Энди Бешир в интервью телеканалу "Эн-би-си".

Некоторые районы горной части Кентукки оказались отрезаны от остальной территории штата, так как наводнение превратило дороги в реки, размыло мосты и смыло дома. Продолжающийся дождь и плохая связь также усложняют спасательные работы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В некоторые районы можно добраться только на вертолете

На ремонт дорог, мостов и другой инфраструктуры потребуются миллионы долларов, заявил губернатор. Сейчас люди из затопленных районов живут во временных приютах. У многих из них ничего не осталось - только та одежда, в которой их застало наводнение.

Ситуация осложняется тем, что Кентукки - экономически неблагополучный регион, пострадавший от упадка угольной промышленности. Многие жители и так едва сводили концы с концами, а наводнение лишило их последнего.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для жителей организовали временные приюты, в том числе в церквях

Президент США Джо Байден объявил наводнение чрезвычайной ситуацией и распорядился направить в штат финансовую помощь из федерального бюджета.