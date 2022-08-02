"Их больше нет". 12 бойцов сахалинского ОМОНа погибли в Донбассе, прощание с ними откладывается

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Sergei Molgavko/TASS Подпись к фото, Как утверждают российские СМИ, спецподразделения Росгвардии находятся на территории Украины "в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи" (на снимке - вернувшиеся из Донбасса бойцы одного из подразделений ОМОНа на церемонии в Симферополе)

В пятницу 5 августа в соборе Рождества Христова на площади Победы в Южно-Сахалинске пройдет прощание с двенадцатью сотрудниками местного ОМОНа, которые погибли при обстреле города Стаханов в Луганской области - почти сразу по прибытии туда в командировку. Сестра одного из погибших сказала Би-би-си, что омоновцам перед отправкой не объяснили, какие задачи они будут решать в Украине.

Новости о случившемся начали циркулировать еще 24 июля, но прощание состоится только две недели спустя: оказывается, вывезти тела погибших раньше у министерства обороны не получается.

Как жалуются родные погибших, перед поездкой омоновцам даже не объяснили, зачем ОМОН нужен на территории самопровозглашенной ЛНР.

Если судить по открытым источникам, Росгвардия, в состав которой входит ОМОН, несет значительные потери в Украине.

"Только что заехал на ротацию"

О самой крупной единовременной потере в истории сахалинского ОМОНа 24 июля первым сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его данным, отряд Сахалинского ОМОНа в районе Лисичанска "только что заехал на ротацию". 12 человек были убиты сразу, "остальной состав отряда тяжело ранен", написал Гайдай.

Через день, 26 июля, потери подтвердил и сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, написавший в своем телеграм-канале о гибели 12 бойцов Росгвардии "в ходе специальной военной операции на территории Украины". По словам губернатора, "они отдали свои жизни, защищая безопасность каждого из нас".

Лимаренко написал, что администрация намерена оказать женам, детям и родителям погибших помощь в захоронении и поддержку "в части решения жилищных проблем, устройства детей в образовательные учреждения, летние лагеря, других вопросов". Губернатор обещал и выплату в размере 1 млн. рублей.

Сообщают, что поминки по погибшим будут организованы в "Конгресс холл столица" - это единственный на Сахалине зал, куда может поместиться до 1500 человек.

"Говорил, что это жуть, что там творится"

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Самый старший по званию из погибших - подполковник полиции Олег Востриков. Вместе с ним были убиты два майора, один капитан, три лейтенанта, четыре сержанта и один старшина.

Из телеграм-канала "Работа Сахалин", где появилась новость о гибели сахалинских ОМОНовцев, сообщение об этом вскоре было удалено. Но родственники некоторых погибших успели отметиться там в комментариях, рассказав, что ничего толком "защитить" те не успели, потому что, как верно написал Гайдай, только за несколько дней до этого прибыли на территорию самопровозглашенной ЛНР в командировку.

"Нам пока толком ничего не говорят, мы созванивались с Женей 9 июля, он говорил, что они уже на месте, что проходят военную подготовку. Говорил, что это жуть, что там творится. А 22 июля сообщили, что их больше нет", - рассказала Би-би-си сестра одного из погибших полицейских.

"Ребята, которые за неделю до трагедии вернулись домой, сказали, что в них запустили ракету и жизнь оборвалась в один миг. 12 сахалинских [бойцов] ОМОН погибли, это огромная трагедия, остались жены, матеря, дети", - говорит она.

"Служишь в ОМОН - будь добр"

14 июля сахалинские СМИ сообщали, что на острове "встретили сотрудников СОБР "Редут" и ОМОН "Тайфун", вернувшихся из зоны проведения СВО". Встречал их начальник управления Росгвардии по Сахалинской области полковник Виталий Харчев.

Автор фото, Sergei Krasnoukhov/TASS Подпись к фото, Отпевание погибших в Украине сотрудников ОМОН пройдет в соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске 5 августа

Сестра погибшего полицейского утверждает, что сотрудникам даже не объяснили перед отправкой в ЛНР, какие задачи они будут там решать.

"Их не спрашивали. Служишь в ОМОН - будь добр. Он не хотел ехать, но выбора не дали. Теперь осталась вдова с годовалым ребенком. Никто никому ничего не объяснял, вывезли, и всё".

По ее словам, многие бойцы получили ранения, но при этом пострадали при обстреле ОМОНовцы и из других регионов России: "Помимо наших были еще и с других регионов, но по ним пока достоверной информации у нас нет".

Погибшие из разных регионов

Судя по появившимся в интернете кадрам, на которых запечатлен результат обстрела, полицейские базировались в бывшем ПТУ №9 в Стаханове, который находится под контролем самопровозглашенной ЛНР с 2014 года.

От занятого российскими войсками Лисичанска, про который сначала писал Гайдай, это примерно 50 километров к югу.

Военная разведка Украины 24 июля опубликовала аудиоперехват разговора российского военнослужащего со своим приятелем, в ходе которого военный рассказывает, как, по его словам, полсотни омоновцев погибли за раз: "Они в подвале жили в здании типа школы". После прилета крупнокалиберной ракеты "все там остались". Достоверность этой аудиозаписи в условиях военных действий проверить невозможно.

Из каких регионов в Стаханов прибыли другие погибшие ОМОНовцы, собеседники не уточняют, но в последние дни в Карачаево-Черкесии похоронили капитана полиции Сергея Борисова, и также стало известно о гибели трех бойцов ОМОНа из Ингушетии.

"В Ингушетию пришли печальные известия - в ходе военной спецоперации на Украине погибли трое ингушских росгвардейцев. Еще 19 ребят ранило", - сообщил 28 июля в своем "Телеграме" глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Росгвардия несет потери

Бойцов Росгвардии перебрасывают на оккупированные территории для патрулирования и поддержания порядка.

В первые дни войны колонны с полицейскими и военными вторглись в Украину по всей протяженности границы, когда российские власти еще надеялись на быструю победу.

Они рассчитывали, что ОМОНовцы понадобятся для установления контроля в захваченных украинских городах, которых в итоге оказалось не так много, а Росгвардия понесла серьезные потери.

Журналисты Би-би-си и "Медиазоны" (издание внесено властями России в реестр СМИ-"иностранных агентов"), которые с начала боевых действий ведут подсчет убитых, в открытых источниках нашли упоминание о как минимум 171 сотруднике Росгвардии, погибшем с начала войны.

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