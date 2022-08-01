Экономика в ловушке ожидания, рождение и смерть "кинопродукта" и послабление в санкциях. Главные экономические новости дня

6 минут назад

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Автор фото, Gavriil Grogorov/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Экономика в ловушке ожидания

Кризис в российской экономике, спровоцированный войной, будет затяжным. Его описывает в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике Центральный банк РФ.

В 2022 году экономика России сократится, по этому прогнозу, на 4-6% - это лучше, чем 8-10%, которые предсказывали сразу после начала войны.

В 2023 году она продолжит сокращаться - на 1-4%. К росту она вернется лишь в 2024 году, и этот рост будет достаточно низким - 1,5-2,5%.

Целая глава в докладе посвящена ситуации на потребительском рынке. В течение нескольких недель в России падали цены. Министр экономического развития Максим Решетников уже предупреждал о рисках, связанных с дефляцией, - цены не растут, так как никто ничего не покупает, в результате бизнес и компании затягивают пояса.

Экономисты ЦБ пишут о похожем риске - ловушке "адаптационного ожидания". Они видят признаки того, что российская экономика оказалась в такой ловушке.

Грубо говоря, потребители, с одной стороны, а производители и продавцы - с другой, ждут друг от друга совершенно разных действий.

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Потребители закупились товарами, в том числе исчезнувшими с рынка еще в марте, и больше ничего не покупают. "Вновь появившиеся товары могут быть малознакомы или непривычны", - объясняют в ЦБ. Более того, потребители ждут, что цены будут падать на фоне укрепления рубля.

Производители и продавцы же цены не снижают или снижают меньше, чем укрепился рубль: они пытаются перестраховаться, так как выстраивают новые логистические цепочки, которые могут оказаться дорогими, а новые товары заказывают маленькими партиями (вдруг их не будут покупать).

Соответственно, ожидания различаются: бизнес назначает цену, по которой покупатель не готов купить товар. Производители и продавцы не получают от потребителей сигнала о том, что те готовы покупать, и тоже не рискуют - не увеличивают партии товаров и не снижают цены.

Это довольно опасная ситуация, предупреждают в ЦБ: если население не начнет потреблять, то перестройка экономики, то есть ее переход на новые цепочки поставок, может существенно замедлиться, бизнесу будет тяжелее выводить новые товары или производить их.

Рождение и смерть "кинопродукта"

Самой странной новостью понедельника стал "кинопродукт", который сначала придумали российские кинотеатры, а потом отменили.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" в понедельник объявила о запуске новой услуги. Потребитель берет билет не на сеанс какого-то фильма, а покупает некий "кинопродукт": ему, например, показывает российский мультфильм "Кощей. Начало", а вместе с ним - американский "Миньоны: Грювитация" (прав на показ которого у сети не может быть, так как Universal Pictures ушла из России).

Позже в понедельник компания заявила, что не будет выпускать "кинопродукты", так как это нарушение авторских прав.

Не снять валюту до марта

Неделя началась еще и с ожидаемой, но важной новости для рубля - ЦБ продлил ограничения на снятие валюты. Они действовали с начала марта и должны были истечь 9 сентября. Теперь они будут в силе до 9 марта 2023 года.

Условия прежние:

С банковского счета или вклада можно снять до 10 тысяч долларов или такую же сумму в евро. Все, что выше - можно снять только в рублях.

В валюте при этом можно получить только те вклады, которые были внесены на счет до 9 марта. Если деньги внесены позже, то их можно получить только в рублях.

В банках можно купить только ту наличную валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

Причина продления ограничений проста: из-за санкций в Россию почти не поступает наличная валюта. ЦБ хочет ее сберечь. На фоне этих ограничений рубль вряд ли сможет существенно подешеветь.

Ослабление санкций на страхование

Страны Европы пересматривают санкции, причем неожиданно - в сторону смягчения.

Великобритания в понедельник ослабила санкции на страхование и перестрахование некоторых товаров - в том числе определенных судов, самолетов, а также авиационных газотурбинных двигателей.

Накануне FT писала, что Запад планирует ослабить санкции в отношении судов, которые перевозят российскую нефть.

Между тем, как напоминает газета, Лондон и Брюссель в мае договорились, что полностью запретят страхование российской нефти, перевозимой морем.

Одобренный в конце июля седьмой пакет санкций ЕС также предполагал послабление для авиационной сферы. В частности, из-под ограничений вывели техническую помощь России в области авиационных товаров и технологий (но только для обеспечения стандартов безопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации)).

В будущем это может означать поставки деталей, которые потребуется страховать.

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