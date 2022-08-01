В Афганистане в ходе спецоперации США убит лидер "Аль-Каиды" Айман Завахири
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Президент США Джо Байден объявил об убийстве в Афганистане лидера запрещенной в России исламистской группировки "Аль-Каида" Аймана Завахири.
"Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем", - сказал Байден в телеобращении.
По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.
На специальном брифинге представительница Белого дома рассказала, что высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался продолжительное время.
"В течение нескольких месяцев наша уверенность в том, что Завахири находится в этом месте в Кабуле, росла. В течение продолжительного времени мы замечали Завахири на балконе, где в конечном итоге по нему и был нанесен удар", - сказала она.
По ее словам, две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.
Спецоперация против Завахири стала первым ударом американцев по "Аль-Каиде" в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.
Завахири был признан организатором нападений на США 11 сентября 2001 года и с тех пор находился в бегах.
Он возглавил "Аль-Каиду" после того, как Усама бин Ладен был убит в Пакистане в 2011 году.
США назначили награду за информацию о местонахождени Завахири в размере 25 млн долларов.