Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: США ожидают провокаций от Китая

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правительство США официально не подтвердило, что Нэнси Пелоси посетит Тайвань

Белый дом предупредил, что Китай может ответить на ожидаемый визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями.

По информации источников агентства Рейтер, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается прибыть в столицу Тайваня Тайбэй в ближайшие часы. Официально ее прибытие не анонсировалось.

Это станет первым визитом на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия.

Планы спикера посетить островное государство, которое Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина, а также продемонстрировали явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказывался об этом визите.

Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита, заявив во вторник, что США за это поплатятся.

Необъявленный визит

Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также поедет в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите в Тайвань.

По сообщению агентства Рейтер со ссылкой на осведомленные источники, в среду днем Пелоси собирается встретиться с небольшой группой активистов. Встреча, скорее всего, состоится в Национальном музее прав человека в Нью-Тайбэе.

Между тем один из источников агентства, знакомый с маршрутом Пелоси, сообщил, что большинство ее запланированных встреч, в том числе с президентом Цай Инвэнь, запланированы на среду, и что вполне возможно, что ее делегация прибудет на Тайвань только рано утром в среду.

Министерство иностранных дел Тайваня не стало комментировать сообщения о визите Пелоси.

"Имеет право"

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Визит Пелоси - это изрядная дипломатическая головная боль для Белого дома. Президент Джо Байден заявил, что в настоящий момент американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей".

Нэнси Пелоси - официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.

Администрация Байдена официально не поддерживает решение Пелоси посетить остров. Однако в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а Белый дом уважает независимость Конгресса США.

"Спикер имеет право посетить Тайвань, - сказал он журналистам. - У Пекина нет причин превращать возможный визит, соответствующий давней политике США, в своего рода кризис".

По словам Кирби, возможная поездка Пелоси никак не изменила политику США в отношении Тайваня, и в Пекине должны прекрасно понимать, что разделение полномочий внутри правительства США означает, что Пелоси будет принимать собственные решения относительно визита.

Он сказал, что Пелоси путешествует на самолете американских ВВС, и, хотя Вашингтон не опасается прямого нападения, это увеличивает риск просчета или ошибки.

По словам Кирби, реакция Пекина может включать запуск ракет вблизи Тайваня, крупномасштабные воздушные или военно-морские действия или дальнейшие "ложные юридические претензии" - например, утверждение Пекина о том, что Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая, не является международным водным путем.

"Мы не попадемся на удочку и не будем бряцать оружием. В то же время нас не запугать", - сказал Кирби.

Растущая военная активность

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом с медианной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Несколько китайских военных кораблей с понедельника оставались вблизи неофициальной границы, разделяющей Китай и Тайвань.

По информации Рейтер, китайский истребитель неоднократно выполнял тактические маневры, ненадолго "касаясь" разделительной линии и возвращаясь на свою сторону пролива. Тайваньские истребители также патрулировали воздушное пространство со своей стороны.

Обычно самолеты обеих сторон не пересекают условную линию.

В заявлении, сделанном во вторник, министерство обороны Тайваня заявило, что полностью осведомлено о военных маневрах вблизи Тайваня и будет надлежащим образом реагировать на "вражеские угрозы".

Жители юго-восточного китайского города Сямэнь, расположенного напротив Тайваня, сообщили во вторник об активном передвижении бронетехники и разместили фотографии в интернете.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На минувшей неделе на Тайване начались ежегодные военные учения

Угрозы и предупреждения

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и предупредил, что Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки.

Во время двухчасового телефонного разговора в прошлый четверг председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена, что Вашингтон должен уважать принцип единого Китая, и что "те, кто играет с огнем, от этого погибнут".

Байден в ответ заверил Си, что политика США в отношении Тайваня не изменилась и что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще в ноябре 2021 года Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена, что поощрение независимости Тайваня - это игра с огнем

Во вторник министерство иностранных дел Китая заявило, что связалось с США по поводу визита высокопоставленного лица, выразив надежду, что Вашингтон сможет прояснить серьезность и деликатность этого вопроса.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда официально не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и заявляет, что только его народ может решать будущее острова.

Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как поощрение лагеря сторонников независимости на острове. У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство требует предоставить острову средства для самообороны.

Кирби отметил, что тогдашний спикер Палаты представителей от Республиканской партии Ньют Гингрич посетил Тайвань в 1997 году, а другие американские законодатели побывали на острове в начале этого года.

"Ничего не изменилось. Тут нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентный случай, когда спикер палаты представителей отправляется на Тайвань", - сказал он.

Однако посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что нынешний визит Пелоси не сравним с визитом 1997 года и будет рассматриваться как провокация. Если это произойдет, Китай примет твердые и решительные меры для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, сказал он.

Выступая в ООН, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай быть взвешенным в том, что касается визита Пелоси.

"Если спикер решит приехать, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, ответственность за это полностью ляжет на Пекин, - сказал он. - Мы ожидаем от Китая - в случае, если она решит приехать, - что он будет действовать ответственно и не стане участвовать в какой-либо эскалации в будущем".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спикер Пелоси открывает статую "человека перед танком" с площади Тяньаньмэнь на митинге с китайскими диссидентами в 2019 году

Нэнси Пелоси и Китай

Тайвань пользуется значительной поддержкой обеих главных партий в Конгрессе США. А Нэнси Пелоси, заметная фигура в Демократической партии, уже давно и активно критикует китайское руководство, особенно в вопросах соблюдения прав человека.

В 1991 году, через два года после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Пелоси, бывшая тогда членом Конгресса от Калифорнии, посетила китайскую столицу.

Ускользнув от официального эскорта вместе с двумя другими членами Конгресса, она вышла на городскую площадь без разрешения китайской стороны, где развернула маленький черный баннер с надписью "В память о тех, кто погиб за демократию в Китае".

Полиция быстро вытеснила американских законодателей с площади. Позже министерство иностранных дел Китая назвало инцидент "заранее спланированным фарсом".

В 2002 году на встрече с тогдашним вице-президентом Китая Ху Цзиньтао Пелоси попыталась передать ему четыре письма, в которых выражалась обеспокоенность по поводу задержания и заключения активистов в Китае и Тибете и содержался призыв к их освобождению.

Ху отказался принять письма.

Семь лет спустя Пелоси, как сообщается, лично вручила Ху, тогда уже председателю КНР, еще одно письмо с призывом к освобождению политических заключенных, в том числе известного диссидента Лю Сяобо.

Еще в 1993 году Пелоси выступала против заявок Китая на проведение Олимпийских игр и безуспешно пыталась убедить президента Джорджа Буша бойкотировать церемонию открытия летних Олимпийских игр в Китае в 2008 году.

В этом году спикер палаты представителей снова призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за жестокого обращения с мусульманами-уйгурами в Китае.

На протяжении многих лет Пелоси также настаивала на том, чтобы торговый статус Китая и условия его вступления во Всемирную торговую организацию были увязаны с действиями в сфере прав человека.