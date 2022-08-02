Верховный суд России признал полк "Азов" террористическим. С признанием тянули 2,5 месяца

час назад

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Автор фото, Getty Images

Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией. Его деятельность запрещена на территории России. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, но по ее же просьбе заседание дважды откладывали. За это время бойцы "Азова" сдались в плен в оккупированном Мариуполе.

"Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", - цитирует решение суда ТАСС. Решение также означает, что СМИ должны теперь ставить соответствующую пометку при упоминании "Азова" - признан террористическим и запрещен в России.

Согласно российскому законодательству, участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности. Для создателей и руководителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, для рядовых участников - на срок от пяти до десяти лет.

Дважды откладывали

Генпрокуратура попросила Верховный суд признать "Азов" террористической организацией еще 17 мая.

В тот же день стало известно, что более 300 украинских военных вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. На этом фоне и ожидалось рассмотрение иска о признании полка террористическим формированием.

Сначала заседание Верховного суда по "Азову" было назначено на 26 мая. Затем Генпрокуратура попросила перенести заседание на конец июня. В июне его снова перенесли. Сейчас заседание проходило в закрытом режиме.

Комментируя решение Верховного суда России, телеграм-канал "Азова" выпустил заявление, в котором призвал Госдепартамент США и "уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными", признать Россию государством-террористом.

Батальон "Азов"

"Азов" был создан в Мариуполе в мае 2014 года как подразделение, в которое входили добровольцы. Изначально он был сформирован как батальон патрульной службы особого назначения МВД Украины, но уже осенью развернут в полк и вскоре принят в состав Национальной гвардии Украины.

Российские власти и СМИ до сих пор часто называют "Азов" батальоном. И задолго до признания террористической организацией бойцов "Азова" в российских СМИ называли "боевиками".

Защитники "Азовстали"

С начала российского вторжения в Украину бойцы "Азова" защищали мариупольский комбинат "Азовсталь". После двух месяцев обороны они сдались в плен и были вывезены на территорию самопровозглашенной ДНР. Украинские власти называли произошедшее "операцией по спасению".

53 человека с тяжелыми ранениями были тогда доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 - в Еленовку, подконтрольную пророссийским силам. Генштаб Украины заявлял, что оттуда их отправят домой "через процедуру обмена". Пророссийские же силы говорили о подготовке трибунала над пленными "азовцами".

29 июля по исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, был нанесен удар. В результате погибли больше 50 человек, более 70 получили ранения.

Российская сторона заявила, что удар по колонии нанесли украинские военные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В Киеве это категорически отвергли и заявили, что взрыв устроили российские силы с целью скрыть пытки и убийства пленных.

30 июля минобороны России заявило, что официально пригласило в Еленовку экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) для проведения расследования. Однако в комитете сообщили, что не получили ответа на свой запрос о посещении Еленовки.

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