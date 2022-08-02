Основателя проекта "Омбудсмен полиции" приговорили к пяти годам колонии

38 минут назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Люблинский суд Москвы признал основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова виновным, в том числе в вымогательстве, и приговорил бывшего полицейского к пяти годам колонии общего режима. Воронцов занимался защитой прав сотрудников полиции.

Судья Татьяна Калинина признала Воронцова виновным по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере), ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

Помимо пяти лет колонии общего режима наказание предусматривает лишение права администрировать сайты в течение 10 лет, а также звания майора полиции, говорится в пресс-релизе московской прокуратуры.

Прокурор требовал приговорить основателя проекта "Омбудсмен полиции" к шести годам колонии. Воронцов не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Он настаивает на том, что его уголовное преследование стало местью за правозащитную деятельность.

Дело Воронцова

Воронцов прослужил в полиции 13 лет и уволился в 2017 году вскоре после запуска сообщества "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте". В мае 2020 года Тверской суд Москвы отправил Воронцова в СИЗО по делу о вымогательстве. Он заявлял, что считает дело против себя местью за общественную деятельность "в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции".

Проект "Омбудсмен полиции", который создал Воронцов, посвящен защите прав полицейских. Он в неформальном ключе рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в России.

По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции Расима Курбанова 300 тысяч рублей за нераспространение его фото интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети, считает следствие. Суд обязал Воронцова выплатить 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего Курбанова - в качестве моральной компенсации.

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Кроме этого, как следует из материалов дела, Воронцов допустил оскорбительные выражения в группе "Омбудсмен полиции" в адрес уполномоченного управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева, к которому якобы испытывал неприязнь.

В октябре прошлого года от показаний против создателя "Омбудсмена полиции" отказалась одна из ключевых свидетелей - бывшая сотрудница полиции Ирина Андина. На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что тот же Тверской суд Москвы заключил под стражу Андину, а также еще двух человек, связанных с ней по делу о заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ).

Телеканал "Дождь" (включен в реестр "иностранных агентов") называл их сторонниками Воронцова, которые пытались "разоблачить обвинения" против него. Телеканал ссылался на администратора паблика "Омбудсмен полиции" Семена Фищука. Эти трое полицейских ранее рассказывали, что Андина должна была внедриться в управление собственной безопасности московской полиции и разыграть потерпевшую, у которой Воронцов вымогал деньги, что она и сделала.

Полицейские рассказывали об этом на судебном процессе по делу Воронцова. В итоге в июле суд снял с Воронцова девять эпизодов обвинения из 14, включая эпизод с вымогательством денег у Андиной, сообщал "Дождь".

Летом 2020 года, отвечая на вопросы Би-би-си, переданные через систему "ФСИН-письмо", Воронцов рассказывал, почему считает свое уголовное дело результатом мести и личной неприязни: "Мой проект уволил генерала МВД из Новосибирска, отправил на пенсию начальника отдела интернет-троллей МВД, - перечислял он. - Все это огромные репутационные потери для МВД. Я лично критиковал их за чрезмерное применение силы и задержания за нарушение самоизоляции [в период пандемии коронавируса]. МВД это бесит".

"Договориться с МВД я пытался все три года. Не из-за страха, а ради конструктива. Я регулярно писал в паблик, что хочу диалога, дайте представителя. В ответ тишина", - рассказывал Воронцов.

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