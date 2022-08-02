Россия обвинила США в непосредственном участии в конфликте в Украине

2 августа 2022, 14:27 GMT Обновлено 5 часов назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мобильная реактивная система залпового огня на колесном шасси HIMARS

Россия впервые заявила, что США напрямую вовлечены в конфликт в Украине. Поводом стало интервью украинского генерала британскому изданию, в котором тот упомянул об американских HIMARS и информации, которая используется для наведения этой системы залпового огня на российские цели в Украине.

Что на самом деле сказал украинский генерал Скибицкий

Генерал Игорь Конашенков, выступающий представителем российского министерства обороны, обратил внимание на статью в британской газете Telegraph, основанную на интервью замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Основная часть статьи посвящена тому, как украинцам удается нейтрализовать угрозу утечки информации о поставках современного западного оружия и выявлять агентов.

Примерно в середине статьи звучит вопрос: как поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS так точно нацеливаются на российские склады горючего и боеприпасов, а также на штабы на полях сражений на востоке Украины?

"В этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени", - ответил генерал Скибицкий. Однако тут же оговорился: официальные лица США не дают прямой информации для нацеливания, поскольку такие действия могли бы дезавуировать их заявления о том, что Соединенные Штаты не являются непосредственными участниками войны.

Перед запуском ракет между представителями разведки США и Украины могут проводиться консультации, которые позволили бы Вашингтону отменять удары, если американцы недовольны намеченной целью, - такой вывод издание делает из сказанного украинским генералом.

"Я не могу сказать вам, используем ли мы непосредственно британские и американские спутники, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки", - добавил он.

Какой вывод сделал из этого российский генерал Конашенков

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Комментируя публикацию в Telegraph, представитель минобороны РФ сказал, что российские военные теперь считают Вашингтон участником конфликта в Украине, так украинская сторона якобы заявила о согласовывании целей для ударов HIMARS - хотя украинский генерал не называл это согласованием и даже подчеркивал, что США не предоставляют прямой информации для нацеливания.

"Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS", - цитирует Конашенкова Интерфакс.

"Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине", - утверждает российский генерал.

В его заявлении также есть слова о том, что администрация Джо Байдена несет прямую ответственность за "атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса", якобы одобренные американцами, а также за "массовую гибель мирных жителей".

В качестве примера ударов HIMARS он привел обстрел Новой Каховки в Херсонской области, оккупированной в самом начале войны. Тогда украинская сторона заявила, что удар наносился по российскому складу с боеприпасами, а российская сторона утверждала, что был взорван склад с сельскохозяйственной селитрой, в результате чего погибли несколько человек и были разрушены дома.

Минобороны России также утверждает, что HIMARS применялся для удара по колонии в поселке Еленовка под Донецком, где находились украинские военнопленные. Украина категорически отвергает это.

Украинская разведка выдвигала версию о том, что без согласования с командованием взрыв в колонии для пленных мог быть устроен "ЧВК Вагнера" с целью скрыть нарушения перед проверкой.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), за гибель 53 военнопленных ответственны российские силы. Два анонимных американских чиновника подтвердили ISW, что доказательств использования украинскими военными HIMARS для удара по колонии нет.

Что говорил российский министр Лавров

Еще в конце апреля глава МИД России Сергей Лавров говорил, что, поставляя оружие и военную технику в Украину, НАТО фактически вступает в "прокси-войну".

"Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью", - сказал он тогда в телеэфире.

"А как иначе? - продолжил Лавров. - Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, через прокси, и вооружает это прокси, то на войне как на войне".

США не хотят прямой конфронтации

Украинские власти рассчитывают с помощью высокоточного западного оружия переломить ход вооруженного конфликта и добиться освобождения территорий, занятых Россией после 24 февраля.

Байден заявил, что хочет, чтобы Украина победила Россию. США поставили Киеву оружия на миллиарды долларов, но официальные лица США не раз заявляли, что не хотят прямой конфронтации между американскими и российскими военными.

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