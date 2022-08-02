Организаторы экзамена по английскому TOEFL запретили регистрироваться россиянам

3 часа назад

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Автор фото, Getty Images

Граждане России больше не смогут сдавать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводится американской Службой образовательного тестирования (ETS). Сертификат TOEFL требуется для поступления во многие зарубежные университеты.

На то, что ETS запретила регистрацию на экзамен гражданам России, обратила внимание "Медиазона" (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Би-би-си убедилась, что регистрацию на экзамен TOEFL невозможно пройти, если указывать российское гражданство.

При попытке указать гражданство России появляется сообщение: "В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен".

OFAC - структура американского минфина, отвечающая за контроль за соблюдением санкций.

В службе поддержки на вопрос о причинах ограничений ответили: "Потому что вы из России". "Если вы россиянин, живущий в России или не живущий в России, вы не можете зарегистрироваться для сдачи TOEFL", - добавили там.

Никаких официальных документов, на основе которых россиянам запретили сдавать экзамен, в службе поддержки Би-би-си предоставить не смогли.

Би-би-си также обратилась за официальным комментарием в ETS и ожидает ответа.

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Читательница "Медиазоны" уточнила, что граждане России не могут отправить в университеты и результаты уже сданного теста.

В распоряжении издания, как оно пишет, есть ответ ETS читательнице, из которого также следует, что запрет на запись на экзамены и создание учетных записей связан с требованиями минфина США, которые касаются граждан России и КНДР.

10 марта ETS приостановила проведение экзаменов по английскому языку TOEFL на территории России и Беларуси из-за вторжения России в Украину. Тогда же стало известно, что в России больше нельзя будет сдать экзамен по английскому IELTS.

IELTS и TOEFL - самые востребованные экзамены по английскому языку для поступающих в зарубежные вузы. После того, как их запретили сдавать на территории России, граждане страны начали ездить сдавать их за границу.

Российский историк-американист Иван Курилла осудил решение не допускать граждан России к языковым экзаменам TOEFL. "Это удар по российским студентам посильнее, чем блокировка кредитных карт и не меньше, чем обсуждаемое прекращение выдачи виз. И да, - еще один шаг в неправильном направлении", - написал он в "Фейсбуке" (российские власти считают соцсеть экстремистской).

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