Мигранты поставили рекорд: почти 700 человек пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию за один день

56 минут назад

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Автор фото, PA Media

Нелегальные иммигранты, пробирающиеся в Великобританию морем, поставили рекорд: в понедельник Ла-Манш пересекли почти 700 человек. По данным британского минобороны, предыдущий антирекорд был поставлен в апреле этого года: тогда за день границу пересек 651 мигрант.

Мигранты прибыли в Великобританию из Франции на 14 лодках. Их могло быть еще больше, однако французские власти не дали выйти в море одной лодке с 35 людьми на борту.

По данным британского правительства, в 2022 году в Великобританию из Франции через Ла-Манш прибыли уже более 17 тыс. нелегальных иммигрантов. В прошлом году их было 28,5 тыс., а в 2020 - всего 8,5 тыс. человек.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Большинство мигрантов прибывают из самых бедных и опасных для жизни стран Африки и Ближнего востока и сдаются британским властям в надежде получить убежище

Британское правительство пытается решить проблему незаконной миграции так, чтобы не допустить роста числа иммигрантов в стране. В частности, одно из решений этой проблемы, предложенное министерством внутрених дел, состоит в высылке мигрантов в Руанду.

"В рамках нашего нового партнерства с Руандой в области миграции и экономического развития мы продолжаем подготовку к переселению тех, кто совершает опасные и незаконные попытки попасть в Великобританию", - сказал официальный представитель правительства.

План отправлять нелегалов в лагерь в Руанду на время рассмотрения их ходатайств раскритиковали правозащитники в самой Британии, и первый самолет с мигрантами, который должен был вылеть в Руанду из Великобритании в середине июня, был остановлен на взлетной полосе буквально за несколько минут до взлета - это сделали по распоряжению суда.

Британские политики обвиняют французские власти в том, что те недостаточно эффективно борются с потоком незаконных иммигрантов через их страну в Великобританию.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каждый год число мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, растет

"У Франции есть моральное и международное обязательство защищать людей, оказавшихся в уязвимом положении, спасать жизни, останавливать контрабандистов и бороться с организованной преступностью", - заявила парламентарий-консерватор от Дувра Натали Эльфик.

Уже упомянутый предоставитель британского правительства считает, люди всегда должны просить убежища в первой безопасной стране, до которой они добрались, "а не рисковать своей жизнью и набивать карманы безжалостных преступных группировок, чтобы пересечь Ла-Манш".