США вслед за Британией и ЕС ввели санкции против Кабаевой из-за ее отношений с Путиным

час назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, США не вводят санкции против Кабаевой из опасений, что Путин "отреагирует агрессивно", писала в апреле WSJ

Минфин США внес в санкционный список SDN 13 граждан России, в том числе бывшую гимнастку, а ныне главу совета директоров "Национальной медиагруппы" Алину Кабаеву, которую связывают с Владимиром Путиным, и шесть миллиардеров, а также более 30 юридических лиц.

Против Кабаевой

"Кабаева имеет близкие отношения с Путиным и в настоящее время является главой "Национальной медиагруппы", прокремлевской империи теле-, радио- и печатных организаций", - говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Кроме того, Кабаева - бывший депутат Госдумы. "Она также попала под санкции ЕС и Великобритании", - напомнили в OFAC.

Первой санкции против Кабаевой действительно ввела Британия - еще 13 мая. "Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным", - говорилось тогда в пресс-релизе МИД Британии.

3 июня Кабаева оказалась и в санкционном списке ЕС. В обосновании введения санкционных мер против олимпийской чемпионки также было сказано, что она "тесно связана" с президентом России, а значит - "несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет Украины".

Кабаева с 2014 года возглавляет совет директоров "Национальной медиагруппы" (НМГ, владеет несколькими телеканалами и другими СМИ, в том числе долей в "Первом канале"). В прошлом году журналисты обращали внимание, что ее фамилия исчезла с сайта НМГ.

Отношения Кабаевой с Путиным долгое время были табуированной темой не только в российских, но и западных СМИ.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что в США подготовили санкции против Кабаевой, но "в последнюю минуту" решили их не вводить, "чтобы не разозлить" Путина.

Еще 6 апреля минфин США ввел санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой - их СМИ называют дочерями российского президента от официального брака. Путин никогда не подтверждал родство с ними - хотя и не отрицал его. Он никогда не любил отвечать на вопросы о своей личной жизни.

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Согласно сообщению OFAC, в список SDN были также включены российские миллиардеры Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, то есть всего шесть крупных бизнесменов.

США ввели новые санкции против "Сколково" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Рашников - владелец ММК, Пумпянский - основатель Трубной металлургической компании, Мельниченко - основатель "Еврохима" и СУЭК, Пономаренко - совладелец аэропорта Шереметьево, а отец и сын Гурьевы - совладельцы "Фосагро". "Фосагро", "Еврохим" и Шереметьево не затронуты санкциями, пояснили в OFAC.

Кроме того, в черный список попали четыре представителя российских оккупационных властей в Украине, в том числе Владимир Сальдо, которого российские СМИ называют главой администрации Херсонской области.

США также ввели визовые санкции в отношении 893 официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации и военных, заявили в Госдепартаменте США.

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