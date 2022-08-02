Санкции, замороженные активы и застрявшие турбины. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Новые санкции со стороны США

США в этот вторник расширили санкционные списки. В них вошла, в частности, бывшая гимнастка Алина Кабаева. Сейчас она возглавляет совет директоров "Национальной Медиа Группы" - эта компания владеет "Первым каналом", РЕН ТВ, "Пятым каналом", а также "Известиями", Life.ru, "Деловым Петербургом" и другими крупными СМИ.

Но вряд ли Кабаева попала в санкционные списки только за свои деловые успехи: СМИ писали о том, что у нее трое детей от президента России Владимира Путина. Кабаева уже находится в списках Великобритании и ЕС.

В санкционные списки вошла и Наталья Попова. В пояснениях минфина США говорится, что она попала туда за связь с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым - она там указана как его предполагаемая жена или дочь. В СМИ ее называли женой Дмитриева и подругой главы "Иннопрактики" Катерины Тихоновой - а вот ее считают старшей дочерью Путина. Попова - фактически второе лицо в "Иннопрактике".

Помимо Кабаевой и Поповой, в новых санкционных списках США оказались и несколько российских крупных бизнесменов: бывший совладелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, основатель "Фосагро" Андрей Гурьев и его сын Андрей, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и основатель сталелитейной компании ТМК Дмитрий Пумпянский.

В списках оказался и совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко. Пономаренко был владельцем "дворца Путина" под Геленджиком. Причем достался ему дворец в результате достаточно необычной сделки - о ней подробно писала Би-би-си.

Из крупных компаний под санкции США попали, например, Магнитогорский металлургический комбинат и "Сколково" - это инновационный центр в Подмосковье. В 2009 году о создании "Сколково" объявил лично президент Дмитрий Медведев. Этот центр, как мечталось властям, должен был в сотрудничестве с иностранными компаниями и учеными стать российской "Кремниевой долиной".

Заморозка активов в Бельгии

Прямым последствием любых санкций становится заморозка активов. Сейчас появляются первые сообщения о том, в каких странах "зависли" российские деньги и, главное, в каком объеме.

Власти Бельгии заморозили активов российских физических лиц и компаний на 50,5 млрд евро, пишет Nieuwsblad со ссылкой на представителя министерства финансов Бельгии Фрэнсиса Адинса. Сюда входят наличные деньги и ценные бумаги. Всего заморозка коснулась активов 1229 человек и 110 компаний. Конкретные имена бельский чиновник не назвал.

Резкое падение лифтов

Если политики и бизнесмены чувствуют на себе санкции через заморозку активов, то простые россияне, скорее всего, заметят их из-за исчезновения простых бытовых вещей - например, исправных лифтов, о резком падении производства которых в России пишет "Коммерсант".

В первой половине 2022 года их производство упало на 41%. Причина - в уходе из страны западных производителей лифтов или оборудования для них. Еще одной причиной падения стала приостановка нескольких строительных проектов.

Застрявшая турбина

Турбина для газопровода "Северный поток", которая застревала в Канаде из-за санкций, все еще не вернулась в Россию. Сейчас она находится в Германии, судя по сообщениями немецких СМИ. 3 августа ее будет осматривать канцлер Германии Олаф Шольц, сообщили немецкому телеканалу NTV в Siemens. Турбина после этого готова будет к отправке в Россию.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что стороны никак не могут переслать друг другу необходимые для отправки турбины документы.