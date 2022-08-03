Ректор "Шанинки" признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб

31 минуту назад

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Автор фото, Sergey Savostianov/TASS

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев дал показания на ранее неизвестных фигурантов и возместил ущерб по делу о мошенничестве, заявил следователь в суде, где рассматривается ходатайство следствия о переводе Зуева из СИЗО под домашний арест. Это подтвердил адвокат.

Накануне стало известно, что об изменении меры пресечения попросило следствие. А сегодня в суде следователь Егор Карабанов заявил, что обстоятельства по делу изменились: Зуев дал изобличающие показания на ранее неизвестных следствию людей и возместил весь ущерб по делу о мошенничестве.

"Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 млн рублей", - прокомментировал это Интерфаксу адвокат ректора Дмитрий Кравченко.

67-летний Зуев сидел в "Матросской тишине" с ноября 2021 года. Нынешний двухмесячный срок ареста должен был закончиться 7 августа, их ему регулярно продлевали.

В июне Второй кассационный суд отменил и отправил на новое рассмотрение постановление о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО, однако Мосгорсуд вскоре решил, что он все-таки должен содержаться под стражей.

В декабре президент России Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека (СПЧ) говорил, что не видит необходимости держать Зуева за решеткой, но Мосгорсуд все равно не отпустил ректора из СИЗО.

Зуев был задержан в октябре 2021 года в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Зуев сначала был помещен под домашний арест, однако вскоре прокуратура добилась того, чтобы ему ужесточили меру пресечения.

В уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, "Шанинка" получила на их выполнение из бюджета более 20 млн рублей, выделение которых якобы лоббировала Ракова, но по факту работ не выполнила.

Ректор "Шанинки" вину не признает, а руководство вуза настаивает, что работы по контрактам были выполнены. Впрочем, в марте этого года адвокат ректора "Шанинки" сообщил, что Зуев частично возместил ущерб - на сумму 6 млн рублей.

Кроме Зуева и Раковой, по этому уголовному делу уже летом 2022 года был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау и еще несколько человек.

Источники Би-би-си и The New Times сообщили вчера, что Мау тоже смягчили меру пресечения и освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. "Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена следователем и избрана более мягкая - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал сегодня Интерфаксу источник.

При этом ТАСС сообщил, что следователь МВД просит Тверской суд Москвы продлить срок домашнего ареста Владимиру Мау до 7 ноября. В пресс-службе суда сообщили, что заседание запланировано на 5 августа.

Кроме того, в Тверском суде заявили ТАСС, что следователь не отзывал ходатайство о продлении домашнего ареста Мау.

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