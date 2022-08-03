Прощание с H&M: во временно открывшихся магазинах в Москве и Петербурге длинные очереди

2 часа назад

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Автор фото, Bumaga Подпись к фото, Очередь к петербурской "Галерее" выстроилась почти сразу после открытия магазина

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России временно открылись магазины шведской H&M - и в них тут же выстроились очереди. Компания распродает остатки товара перед тем, как окончательно уйти из страны.

Компания сообщала о начале процесса 1 августа - тогда говорилось, что она собирается открывать магазины постепенно, чтобы избежать давки.

Во вторник 2 августа открылись магазины в московских ТЦ, в том числе "Авиапарк" и "Метрополис", и там сразу выстроились длинные очереди.

Автор фото, Mikhail Metsel/TASS Подпись к фото, Покупатели в очереди в магазин H&M в ТЦ "Метрополис"

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Покупатели у магазина H&M в торговом центре "Авиапарк"

А в среду 3 августа открылся H&M в петербургском ТЦ "Галерея" в самом центре города. Примерять вещи приходилось прямо в зале, так как очереди образовались и в примерочные.

Автор фото, Bumaga Подпись к фото, Очерель в ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге

Автор фото, Fontanka Подпись к фото, Из-за очередей в примерочные многие примеряли вещи прямо в магазине

В России H&M Group работала с 2009 года. Компания, которой, помимо H&M, принадлежат бренды COS, Monki, & Other Stories и другие, приостановила все продажи в России еще 2 марта.

Магазины открылись на ограниченный период времени - только для того, чтобы продать остатки товара. Ожидается, что ликвидация российского бизнеса обойдется компании примерно в 191 млн долларов.

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