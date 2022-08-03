Убийство Завахири: США предупреждают о возможном возмездии "Аль-Каиды"

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Завахири был видным представителем и идеологом "Аль-Каиды"

США призвали своих граждан проявлять бдительность после убийства лидера "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России) Аймана Завахири.

Как считают в Государственном департаменте США, его смерть может побудить сторонников "Аль-Каиды" или других связанных с ней террористических группировок нанести удары по американским объектам или гражданам.

Завахири был убит американским беспилотником в столице Афганистана Кабуле в воскресенье.

Он считается одним из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибло около 3000 человек.

Бывший врач родом из Египта, 71-летний Завахири возглавил "Аль-Каиду" после смерти Усамы бен Ладена в 2011 году.

Ликвидацию Завахири подтвердил в понедельник президент США Джо Байден.

По его словам, смерть Завахири позволит принести успокоение семьям жертв терактов 2001 года.

Байден добавил, что Завахири также стоял за другими актами насилия, в том числе взрывом террористом-смертником американского эсминца USS Cole в Адене (Йемен) в октябре 2000 года, в результате которого погибли 17 американских моряков, и нападениями на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали 223 человека.

"Государственный департамент считает, что существует более высокий потенциал насилия против американских интересов, учитывая смерть Аймана аль-Завахири 31 июля 2022 года, - говорится в сообщении госдепартамента. - Согласно имеющимся данным, террористические организации продолжают планировать атаки против объектов США во многих регионах мира. В них может использоваться широкий тактический спектр, включая операции смертников, убийства, похищения людей, угоны самолетов и взрывы".

Госдепартамент рекомендует гражданам США сохранять "высокий уровень бдительности и хорошо ориентироваться в ситуации" при поездках за границу.

Что происходит с "Аль-Каидой"?

Фрэнк Гарднер, корреспондент по вопросам безопасности

Когда-то "Аль-Каида" была небольшой, централизованной, сплоченной организацией. Сегодня она превратилась в глобальную франшизу с группами последователей, разбросанными по всему миру, в основном на неуправляемых или плохо управляемых территориях.

В Сомали, например, филиал "Аль-Каиды" "Аль-Шабаб" остается ведущей джихадистской группировкой.

Африка стала новым полем битвы для джихадистских группировок, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России), особенно в Сахеле на северо-западе Африки.

Они сражаются не только против "отступнических", с их точки зрения, режимов и правительств, но и друг с другом. Под перекрестный огонь зачастую попадают мирные жители.

"Аль-Каида" по-прежнему остается в основном ближневосточной террористической группировкой. Бен Ладен был саудовцем, Завахири - египтянином, высшее руководство - в том виде, в котором оно сегодня существует - почти целиком арабское.

Организация сохраняет значительное присутствие на северо-западе Сирии, где американские беспилотники и рейды спецназа периодически наносят удары по предполагаемым укрытиям боевиков.

Со смертью Завахири "Аль-Каида" теперь может решить возродить свое былое влияние с помощью нового лидера и новой стратегии.

Было бы наивным считать, что исходящая от группировки угроза умерла вместе с ее лидером.

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