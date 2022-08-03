Высокоточное оружие, но настоящее: как США убили Аймана аль-Завахири, а больше никто не пострадал?

Бернд Дебусманн-младший & Крис Партридж

Би-би-си

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото, Это предполагаемое место удара в Кабуле, балкон с тех пор прикрыли

31 июля, через час после восхода солнца, глава "Аль-Каиды" (организация запрещена в России) с 2011 года Айман аль-Завахири вышел на балкон жилого дома в центре Кабула. Говорили, что это любимое времяпрепровождение ветерана египетского джихада после молитвы.

Больше он не успел сделать ничего.

В 06:18 по местному времени (01:38 по Гринвичу) две ракеты врезались в балкон, убив 71-летнего Завахири. Его жена и дочь, находившиеся в помещении, на пострадали. Похоже, весь ущерб от удара пришелся на балкон.

Как можно было нанести такой точный удар? В прошлом США не раз подвергались критике за ошибки наведения, когда в результате ударов беспилотников или ракет гибли мирные жители.

Конкретно в этом случае помогли тщательное изучение привычек Завахири и особый тип ракеты, примененный при ударе. И этот удар может оказаться не последним.

Хирургическая точность

Ключ к столь точному удару - ракета Hellfire, запущенная с дрона. Эта ракета класса "воздух-земля" стала неотъемлемой частью контртеррористических операций США за границей после терактов 11 сентября 2001 года.

Ракету можно запускать с различных платформ - с вертолетов, самолетов, наземных установок и кораблей - или, как в случае Завахири, с беспилотного летательного аппарата.

Считается, что США использовали Hellfire для устранения иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в начале 2020 года и британского боевика "Исламского государства" (организация запрещена в России) по прозвищу "Джихадист Джон" в Сирии в 2015 году.

Одна из главных причин, по которой американские военные столь широко применяют Hellfire, - это точность ракеты.

Когда ракета запускается с беспилотника, оператор - иногда сидящий в комнате управления с кондиционером где-то в континентальной части США, - видит цель в режиме реального времени: датчики камеры беспилотника передают через спутник потоковое видео.

Используя прицел на экране, оператор камеры может "зафиксировать" цель и направить на нее лазер. После запуска ракета следует за лазерным лучом, пока не поразит цель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беспилотник с ракетой Hellfire во время миссии на Ближнем Востоке в 2016 году

Чтобы свести к минимуму риск жертв среди гражданского населения, для операторов дронов разработаны четкие процедуры, которым они обязаны следовать. Американские военные и сотрудники ЦРУ обращались к военным юристам для консультаций до того, как отдать приказ открыть огонь.

Профессор Уильям Бэнкс, эксперт по точечным ударам и основатель Института политики и права безопасности Сиракузского университета, говорит, что чиновникам приходится сопоставлять риск гибели гражданских лиц с ценностью цели.

По его словам, удар, увенчавшийся гибелью Завахири, выглядит "как образцовое применение" этого процесса.

"Похоже, что в этом случае они были очень осторожны и предусмотрительны, чтобы найти его в таком месте и в такое время, когда можно было нанести удар по нему и не причинить вреда никому другому", - считает профессор Бэнкс.

Кроме того, предполагается, хотя это не подтверждено, что для удара по Завахири США использовали малоизвестную версию Hellfire - R9X, которая не несет взрывчатки, а вместо этого раскрывает шесть лезвий, поражающих цель за счет кинетической энергии самого снаряда.

По сообщениям, именно R9X Hellfire в 2017 году в Сирии стала причиной гибели другого лидера "Аль-Каиды" и одного из заместителей Завахири Абу Хайра аль-Масри. Фотографии его автомобиля, сделанные после удара, показали, что ракета проделала дыру в крыше и разорвала пассажиров. Никаких признаков взрыва или каких-либо других повреждений автомобиля на снимках не было.

Вредная привычка

Какие именно разведывательные данные американцы собрали перед нанесением удара по Кабулу, пока точно не известно.

Однако после нападения официальные лица США заявили, что у них было достаточно сведений, чтобы отследить образ жизни Завахири в его доме, в частности, его привычку выходить на балкон.

По всей видимости американские шпионы следили за домом неделями, а то и месяцами.

Марк Полимеропулос, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, рассказал Би-би-си, что, вероятно, перед ударом использовались различные методы разведки, в том числе наружное наблюдение и перехват электронных коммуникаций.

Можно также предположить, что наблюдение за домом Завахири велось и с воздуха - с беспилотников или самолетов, - так что его обитатели ничего не видели и не слышали на протяжении многих месяцев.

"Требуется почти стопроцентная уверенность, что это именно тот человек, и удар не должен привести к сопутствующим жертвам или повреждениям, - говорит Полимеропулос. - Для этого нужно терпение".

Полимеропулос добавил, что для удара по Завахири разведывательному сообществу США пригодился опыт в отслеживании членов "Аль-Каиды" и других террористических мишеней.

"Нам этом нет равных. Это то, в чем правительство США более чем за 20 лет значительно преуспело, - сказал он. - И поэтому американцы могут чувствовать себя гораздо более безопасно".

Однако операции США подобного рода не всегда идут по плану. 29 августа 2021 года в результате удара беспилотника по автомобилю местных членов "Исламского государства" у кабульского аэропорта погибли 10 мирных граждан. Впоследствии Пентагон признал, что была допущена "трагическая ошибка".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дым над домом, где предположительно был убит Завахири

Билл Роджио, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, который много лет отслеживает удары американских беспилотников, считает, что удар по Завахири, вероятно, был намного сложнее, чем предыдущие подобные дистанционные операции, с учетом того, что в американцев в городе практически не осталось - ни дипломатов, ни разведчиков.

Например, в прошлом удары беспилотников по близлежащему Пакистану наносились из Афганистана, а удары по Сирии - с дружественной территории в Ираке.

"[В тех местах] США было намного проще добраться до этих районов. У них были агенты на земле. Этот удар гораздо сложнее, - говорит он. - Это первый удар по "Аль-Каиде" или "Исламскому государству" в Афганистане после ухода США. Это нетривиальное явление".

Вероятность новых ударов

Роджио говорит, что не удивится, если подобные удары по объектам "Аль-Каиды" в Афганистане повторятся.

"В целях для них нет недостатка, - считает он. - Потенциальные новые лидеры "Аль-Каиды", скорее всего, переедут в Афганистан, если они еще не там. Вопрос в том, смогут ли США сделать это с такой же легкостью, или это будет непростой процесс".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: