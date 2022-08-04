"Ящик Пандоры", "в шаге от Третьей мировой": как российские СМИ освещали визит Пелоси на Тайвань

Служба мониторинга Би-би-си

для bbcrussian.com

час назад

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Автор фото, vesti.ru

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал шквал критики, апокалиптических страшилок и насмешек в российских СМИ еще за несколько дней до его начала. А после риторика стала нейтральнее, но с явной поддержкой Китая, который протестовал против этой поездки. Би-би-си изучила эфир российского телевидения и публикации в прокремлевских СМИ.

"Ящик Пандоры"

Во вторник ведущая Первого канала Екатерина Андреева сказала в вечернем эфире: "Сегодня весь мир следил за перемещением в небе американского самолета, на котором спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси летела на Тайвань. Эксперты уверены: американцы в очередной раз раскачивают мировую лодку стабильности, и этот визит - не что иное, как провокация. Китай пока проявляет сдержанность, но куда в итоге заведут все эти действия и какой ящик Пандоры откроется, сейчас можно только предполагать".

Вторил ей и ведущий телеканала "Россия 1" Игорь Кожевин: "Сегодняшний день войдет в историю как день грандиозной провокации США, которые ради решения своих внутренних проблем поставили мир на грань катастрофы".

"На безопасность даже не первого лица в азиатском турне переживающие рецессию Штаты уже потратили 90 миллионов долларов. Стоит ли оно того? Но первая за четверть века высадка американского политика в Тайване может дорого обойтись всем. Потерявшие Афганистан и теряющие Украину США хватаются за последние возможности доказать свой статус мирового шерифа", - добавил Кожевин.

Автор фото, vesti.ru Подпись к фото, Телеканал "Россия 1" охотно демонстрировал карикатуры из китайских СМИ

В последующем сюжете корреспондент сопоставляет военные учения Китая на фоне визита Пелоси и план ее предполагаемого визита.

"В региональных СМИ появились сообщения, что официальный Тайбэй пытался отозвать приглашение Пелоси - слишком велик был риск. Но она настояла, чтобы совершить, "исторический поступок" (...) [Она] будет пить чай с главой администрации Цай Инвэнь, посетит Музей прав человека. Действительно исторические события, ради которых нужно было довести эскалацию до предела", - иронизирует корреспондент.

"Превратить планету в труху"

В своих комментариях по поводу визита российское ТВ не стеснялось делать акцент на возрасте и психическом здоровье американского политика, как это нередко происходит и в случае с президентом США Джо Байденом. И даже на том, как одевается Нэнси Пелоси.

Так, ведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов в преддверии ее визита сказал: "Пелоси все-таки хочет превратить планету в труху, ей-то уже терять нечего - 82 года как-никак".

"Зачем Пелоси провоцирует Китай этим безумным визитом на Тайвань, не понимают даже в США. Ее поведение сравнивают с выходками пьяной женщины, которая втягивает в драку своего мужа. Вот только рискует Пелоси не парой синяков и разбитым носом супруга, а будущим всего мира, который стоит на пороге Третьей мировой", - сказал Попов в своей передаче 1 августа.

В передаче на прошлой неделе он же, комментируя сообщения, что американские корабли будут сопровождать Пелоси, сказал: "Нормальный кортежик у бабульки".

Автор фото, vesti.ru

А что про Китай?

Отсутствие прямого военного ответа со стороны Китая на "провокацию" получило нейтральное освещение в российских СМИ, которые предвещали экономический ответ как в адрес Тайваня, так и США.

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"Уже утром Пекин начал вводить экономические санкции против Тайваня. Прекращается экспорт природного песка, замораживается импорт цитрусовых и морепродуктов. Китайская армия приступила к масштабным учениям в трех районах вокруг Тайваня, а пролив теперь будут патрулировать китайские катера", - перечислялось в среду в сюжете на "России 1".

"Армия Китая начала масштабные учения, причем с боевой стрельбой. Тяжелая техника идет прямо по пляжам, к побережью перебросили баллистические ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Тем самым Китай напоминает, что США имеют дело с ядерной державой", - в среду утром сообщал петербургский "Пятый канал".

Говоря о санкциях, которые Китай может ввести против США, Пятый канал отмечает: "Если начнется настоящая блокада Тайваня, где производят большую часть микрочипов в мире, для Штатов это будет даже серьезнее, чем ракетный удар по самолету Пелоси".

Государственные СМИ открыто поддерживают в этом противостоянии Китай.

"Кому-то тот факт, что Китай все же позволил борту Пелоси приземлиться в Тайбэе, может показаться победой США. На деле, военная сдержанность Китая выглядит проявлением здравомыслия, которого недостает Соединенным Штатам. И уже тем более не стоит думать, что этот выпад пройдет бесследно. Руководство Китая его запомнит и обязательно ответит", - пишет "Российская газета".

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