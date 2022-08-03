Тайвань тепло проводил Нэнси Пелоси. В ответ Китай объявил о военных учениях у самых берегов острова

43 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пелоси улетела из Тайваня меньше чем через 24 часа после прибытия

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань довольно быстро - меньше, чем через сутки после прибытия. За это время она успела встретиться с президентом страны Цай Инвэнь и китайскими оппозиционными активистами. Катастрофы, которой кое-кто опасался, не случилось, однако Китай не скрывает своего гнева по поводу этого визита и объявил военные учения.

"Приятно встретиться со спикером Пелоси и почувствовать ее поддержку Тайваня. Ваш визит не только отражает серьезную поддержку двусторонних отношений со стороны Конгресса США, но и посылает миру сигнал о том, что демократии держатся вместе перед лицом общих угроз", - написала у себя в "Твиттере" президент Тайваня Цай Инвэнь.

С оппозиционерами, бежавшими из Китая и Гонконга, Пелоси встретилась за закрытыми дверями в Национальном музее прав человека в Тайбэе.

Автор фото, Твиттер Цай Инвэнь: @iingwen Подпись к фото, Президент Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила Нэнси Пелоси за поддержку

Перед встречей с Пелоси один из диссидентов, бежавший из Гонконга книготорговец Лам Вин-кхи (Линь Жун-цзи), заявил агентству Рейтер, что собирается просить спикера помочь уехать в США активистам, которые не могут вернуться в Гонконг и не могут получить удостоверения личности на Тайване.

Реакция Китая

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, и визит туда столь высокопоставленного политика из США его изрядно разозлил.

Он рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как поощрение лагеря сторонников независимости острова. У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство требует предоставлять острову средства для самообороны.

"Визит делегации нашего Конгресса на Тайвань - это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня", - заявила Пелоси после приземления.

В тот момент китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. A через 16 минут Китай объявил военные учения вблизи территории Тайваня, включающие использование вооружений дальнего действия.

Три из шести заявленных зон учений нарушают стандартную 12-мильную границу территориальных вод. По словам корреспондента Би-би-си, Руперта Уингфилда-Хейза, это беспрецедентно.

Китайские власти заявили, что учения начнутся в четверг и потребовали, чтобы иностранные корабли и самолеты не заходили в эту зону до воскресенья. Вокруг Тайваня проходят оживленные маршруты судоходства. Тайвань назвал действия Китая блокадой в нарушение международного права.

Китай также ответил экономическими мерами, запретив ввоз из Тайваня нескольких категорий пищевых продуктов, а также экспорт туда песка (Тайвань закупает его преимущественно для нужд строительства).

Также китайские власти внесли в черный список две тайваньские организации, которые, по их мнению, связаны с движением за независимость, и вызвали посла США в Пекине.

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Учения могут превратиться в полномасштабный кризис

Анализ от корреспондента BBC News Руперта Уингфилд-Хейза

Теперь ясно, что Пекин в выражении своего гнева по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань не собирается довольствоваться пустыми словами или даже точечными санкциями против тайваньских компаний.

Объявление шести больших запретных зон вокруг Тайваня, которые будут действовать четыре дня с четверга, может превратить это в полномасштабный кризис.

Министерство обороны Тайваня уже назвало этот шаг нарушением конвенций ООН и заявило, что он равнозначен воздушной и морской блокаде острова.

Если Китай направит корабли или самолеты в эти районы, это будет означать вторжение на территорию Тайваня. Это значительно повышает ставки, поскольку Тайвань может чувствовать себя обязанным защищать свои территориальные воды.

Военно-морской флот США очень внимательно следит за всем этим и уже держит боевую авианосную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган" поблизости в Филиппинском море.

Тайваню нужна поддержка Америки, военная и прочая. Но он жаждет легитимности. Он жаждет признания, что он не какая-то "мятежная провинция", как ее называет Пекин, а гордая страна со своим собственным демократическим правительством и решимостью сохранить его таковым.

Вот почему визит спикера Палаты представителей США так много значит. Америка, а не Китай — вот куда смотрит Тайвань.

Вы можете убедиться в этом по тому, как местные тайваньские каналы рассказывали о визите Пелоси.

Они изучали все, начиная от цвета ее нарядов и заканчивая высотой ее каблуков — по-видимому, очень высоких для 82-летней женщины — и тем фактом, что она "похожа на Одри Хепберн на ее фотографии с президентом Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году".

В Тайбэе, столице острова, происходит настоящий праздник любви к Пелоси.

"Китай блефует, - сказал мне 70-летний мужчина. - Он может принять ответные меры в краткосрочной перспективе, но если Пекин отреагирует слишком остро, его накажут Соединенные Штаты".

"Китай не должен так запугивать Тайвань, - соглашается с ним 50-летняя домохозяйка. - Эта поездка нормальна… если Китай продолжит в том же духе, это только оттолкнет еще больше стран".

Реакция США

Это первый визит на Тайвань столь высокопоставленного американского политика за десятилетия.

Планы спикера посетить островное государство вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина, а также продемонстрировали явные разногласия между Пелоси и президентом Байденом, который неодобрительно высказывался об этом визите.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нэнси Пелоси много лет боролась с коммунистическими властями Китая

Визит Пелоси - это изрядная дипломатическая головная боль для Белого дома. Президент Джо Байден ранее сказал, что американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей".

Нэнси Пелоси - официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.

Администрация Байдена официально не поддерживает решение Пелоси посетить остров. В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а Белый дом уважает независимость Конгресса США.

"Спикер имеет право посетить Тайвань, - сказал он журналистам. - У Пекина нет причин превращать возможный визит, соответствующий давней политике США, в кризис".

По словам Кирби, поездка Пелоси никак не изменит политику США в отношении Тайваня, и в Пекине должны прекрасно понимать, что разделение властей в США означает, что Пелоси самостоятельно приняла свое решение относительно визита.

Растущая военная активность

Китайские боевые самолеты уже совершили несколько полетов рядом со срединной линией, разделяющей Тайваньский пролив. Также у этой линии - не имеющей официального статуса границы - с понедельника находятся несколько китайских военных кораблей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На минувшей неделе на Тайване начались ежегодные военные учения

По информации Рейтер, китайский истребитель неоднократно выполнял тактические маневры, ненадолго "касаясь" разделительной линии и возвращаясь на свою сторону пролива. Тайваньские истребители также патрулировали воздушное пространство со своей стороны.

Обычно самолеты обеих сторон не пересекают условную линию.

В заявлении, сделанном во вторник, министерство обороны Тайваня заявило, что полностью осведомлено о военных маневрах КНР и будет надлежащим образом реагировать на "вражеские угрозы".