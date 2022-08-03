На складе Ozon в Подмосковье сгорел товар на миллиарды рублей

12 минут назад

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Автор фото, Yekaterina Shutrova/TASS

Крупный пожар произошел на складе онлайн-маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области. Как заявил губернатор Подмосковья, здание горящего склада уже не спасти. По оценкам страховщиков, ущерб составил более 10 млрд рублей.

Площадь пожара, по последним данным, составила 50 тысяч квадратных метров. Потушить огонь пока не удается, столб дым виден за многие километры.

Сотрудники - около 1 тысячи человек - успели эвакуироваться до того, как пламя охватило огромное здание склада.

На данный момент известно о 13 пострадавших. Местонахождение двух человек не могут установить, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Данные о погибших в МЧС пока не подтвердили.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Одна из версий - поджог

Поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе Ozon в Подмосковье, утверждает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник ТАСС выразился менее категорично: "По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах. Поджог - это одна из версий. Пока пожар не потушат, говорить о более точных причинах преждевременно. Надо смотреть, где был очаг и так далее".

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева говорила, что пожар мог начаться "по причине несоблюдения техники безопасности".

Быстрое распространение огня в МЧС объясняли так: "Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь".

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

На тушение было брошено три пожарных вертолета. Кроме того, туда был направлен пожарный поезд.

Как заявил губернатор Подмосковья Воробьев, здание горящего склада уже не спасти, основная цель пожарных - не допустить распространения огня на соседние здания.

Ущерб свыше 10 млрд рублей

Огромный склад и хранившиеся на нем товары были застрахованы на 17 млрд рублей, из них содержимое склада - на 11 млрд рублей.

"Очевидно, что это один из крупнейших убытков [для страховщиков] за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", - констатировал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

В пресс-службе Ozon сообщили, что все товары, хранящиеся на складе, сняли с продажи. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, чьи заказы пришлось аннулировать, а продавцам - выплатить компенсацию.

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