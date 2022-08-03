В России появятся аналоги советской "Березки". Там будет то, чего нет в магазинах

21 минуту назад

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Автор фото, Vitaly Sozinov/TASS Подпись к фото, Москва, 1986 год. Витрина магазина "Березка" в Центре международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами

В России появятся магазины беспошлинной торговли, доступ в который будут иметь только дипломаты. Их уже сравнивают с советскими "Березками". На фоне вторжения в Украину Россию покинули десятки крупнейших брендов, а фирменные магазины были вынуждены закрыться из-за сбоя цепочек поставок и солидарности с украинским народом.

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России, написала в среду "Парламентская газета". Издание первое провело аналогию - в СССР была сеть магазинов "Березка". Ее подхватили и другие СМИ.

Однако "Березка", в которой за валюту и чеки могли покупать дефицитные товары иностранцы, а также дипломатические и военные специалисты, действительно представляла собой разветвленную сеть.

Судя по постановлению правительства, на которое ссылается "Парламентская газета", в нынешних реалиях речь идет пока только о двух магазинах - один в Москве, другой в Петербурге.

Однако издание подает это как явление и не боится писать в заголовке: "В России появятся магазины, недоступные для простых граждан".

Магазины будут работать в режиме duty free. Продавать будут алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Все перечисленные группы товаров пострадали после решения крупнейших мировых компаний покинуть Россию в ответ на вторжение в Украину. В июле об окончательном решении прекратить бизнес в стране объявила компания Philip Morris - производитель Marlboro, который в советские годы можно было купить только в "Березке". В конце июня об уходе объявила компания Diageo - производитель Johnnie Walker.

Российские магазины электроники начали продавать подержанные смартфоны. Популярная сеть магазинов одежды H&M в августе временно открыла магазины, закрытые в марте после вторжения, чтобы распродать остатки и уйти с российского рынка. В магазины выстроились огромные очереди.

На этом фоне новость об аналоге "Березки" стала быстро распространяться в российских СМИ.

"Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания", - признал в разговоре с "Парламентской газетой" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Купить товары в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД России, предупреждает издание. Дипломатам разрешили оплачивать товар не только рублями, но долларами и евро.

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