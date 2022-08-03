"Не так мертво, как казалось": ученые смогли оживить органы свиньи через час после смерти. Что сулит это открытие?

35 минут назад

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Ученые "оживили" органы свиньи спустя час после ее смерти. Открытие, которое ученые называют прорывным, может спасти много человеческих жизней, так как даст врачам больше времени для пересадки органов или возвращения к жизни тех, кто утонул, задохнулся или перенес инфаркт.

Эксперимент проводился американскими исследователями, которые сумели частично восстановить функционирование органов свиней через час после того, как у животных остановили сердце. Это может в корне изменить медицину, считают ученые.

Как проходило исследование

Объектом эксперимента, результат которого опубликован в журнале Nature, стали около 100 свиней. Ученые погрузили животных в состояние глубокого сна, а затем остановили их сердца. Эксперимент прошел проверку на соответствие этическим нормам в науке - подопытные свиньи не испытывали боли и страданий перед смертью.

После того как со смерти животных прошел час, их подключили к системе, которая называется OrganEx и в течение шести часов переливали им в кровь восстанавливающий коктейль из различных химических веществ. Доза анестетика для свиней была рассчитана так, чтобы он действовал на протяжении всего эксперимента.

Подпись к фото, Ученые в восторге от результатов исследования, так как оно открывает множество перспектив

Через шесть часов ученые вскрыли органы свиней, такие как сердце, печень и почки. Результаты вскрытия показали, что органы восстановили некоторые свои функции.

Так, в сердце восстановилась электрическая активность, а некоторые клетки сердечной мышечной ткани смогли сокращаться. При этом органы не функционировали так же, как до смерти.

"То, что мертво, не так мертво, как нам раньше казалось. Мы продемонстрировали, что можем инициировать восстановление клеток на молекулярном уровне. Мы можем убедить клетки не умирать", - заявил один из исследователей, доктор Звонимир Врселья.

Что такое система OrganEx

Система OrganEx уже использовалась в эксперименте на мозге свиньи в 2019 году. Система закачивает в мертвое тело синтетическую кровь, которая не сворачивается и может проходить по разрушающимся кровеносным сосудам для доставки кислорода по телу, и коктейль из 13 соединений, которые прерывают химические процессы, приводящие к гибели клеток.

К этой своего рода капельнице также прилагается устройство, которое позволяет ритмично перекачивать жидкость по всему телу, имитируя сокращения бьющегося сердца.

Автор фото, EPA Подпись к фото, OrganEx, по сути, "обманывает" организм, имитируя настоящую кровь и сердцебиение

Во время эксперимента 2019 года ученые обнаружили признаки восстановления некоторых клеток мозга, но мозговые волны или электрическая активность, которая бы указывала на возвращение сознания, при этом отсутствовали.

В 2022 году ученые адаптировали технологию OrganEx для "оживления" органов всего тела свиньи.

Почему результаты эксперимента называют прорывом в медицине

Исследователи убеждены, что тот факт, что органы свиньи частично восстановились через час после того, как животное умертвили, является прорывом, способным изменить медицину. Да, потребуется значительно больше исследований, прежде чем технология сможет быть использована на людях. Но в конечном итоге, этот метод способен увеличить количество органов, доступных для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.

Когда сердце перестает биться, организму не хватает кислорода и питательных веществ, необходимых ему для жизни. Органы увеличиваются в размерах, кровеносные сосуды схлопываются, а клетки - строительные материалы органов тела - начинают умирать.

До сих пор считалось, что гибель клеток необратима, но исследователи из Йельского университета с помощью OrganEx устранили некоторые повреждения в клетках органов животных, которые были мертвы в течение часа.

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"Эксперимент показал, что клетки способны функционировать спустя несколько часов после того, как они должны быть мертвы. Это означает, что теоретически мы можем восстановить некоторые функции клеток в различных жизненно важных органах и после смерти человека", - говорит еще один исследователь, профессор Ненад Сестан.

Например, эту технологию можно использовать для того, чтобы дать врачам больше времени для возвращения к жизни людей, тела которых испытали недостаток кислорода, например, тех, кто захлебнулся, задохнулся или перенес инфаркт.

"Это позволит вернуть таких людей к жизни через много часов после смерти", - говорит доктор Сэм Парниа, директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Нью-Йоркском Университете, который назвал исследование действительно важным и уникальным.

Кроме того, эта технология позволит медикам дольше сохранять органы для трансплантации, чтобы они могли попасть к нуждающимся в них пациентам, если те находятся вдалеке от донора.