Amnesty: украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая вооружения в жилых районах

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещая вооружения в жилых районах, в попытке отразить российское вторжение. В офисе президента Украины назвали доклад "крайне странным" и заявили, что делают все, чтобы защитить своих граждан.

Что сказано в докладе

Тактика, при которой создаются базы и размещается техника и вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, говорится в докладе. В результате российских ударов по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура, отмечает Amnesty.

В период с апреля по июль эксперты организации несколько недель анализировали российские удары в Харьковской и Николаевской областях и в Донбассе. Они осматривали места ударов, опрашивали выживших, свидетелей и родственников жертв, а также изучали спутниковые снимки.

В ходе расследования Amnesty обнаружила свидетельства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов. Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, которые не подвергали бы опасности гражданское население, считают в организации.

При этом в Amnesty отмечают, что не все российские атаки следовали этой схеме. В некоторых случаях, которые Amnesty признала военными преступлениями России, эксперты не обнаружили доказательств того, что украинские войска находились на территории гражданских объектов.

"Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права, - заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар. - Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные".

Amnesty подчеркивает, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.

"Неизбирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями", - напоминают авторы доклада.

Что ответили в Киеве

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Заявление Amnesty International "крайне странно" и выглядит "органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде", цель которой - дискредитация Киева и подрыв поставок вооружения со стороны западных партнеров, заявил Би-би-си советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что это стало возможным через формирование определенного пропагандистского поля вокруг отдельных сотрудников [Amnesty International] в рамках операции влияния или при других обстоятельствах", - считает он.

Как подчеркнул Подоляк, украинские власти всеми силами пытаются защищить своих граждан в условиях ведения боевых действий. "Для этого мы пытаемся эвакуировать гражданских из зоны наиболее активных боевых действий - сегодня это Донбасс. Мы не просто призываем людей уезжать, но и объявили эвакуацию обязательной, помогаем уехать, найти убежище, обеспечиваем всем необходимым. Наша цель и приоритет - сохранить жизнь каждого украинца. И эту политику мы реализуем всеми возможными способами", - заявил он.

С критикой в адрес правозащитников выступил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International - это не о поиске и донесении мировой правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", - заявил в видеообращении Кулеба (цитата по ТСН).

По его словам, российское вторжение приводит к гибели мирных жителей в Украине и разрушению городов: "Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем есть сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торец Донецкой области".

Любые попытки поставить под сомнение право украинцев защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизни своих детей - это "извращение, в какие бы правовые конструкции его ни маскировали", заявил министр обороны Алексей Резников (цитата по "Громадське").

Реакция России

На доклад Amnesty International обратила внимание в том числе представитель МИД России Мария Захарова. "Мы об этом говорим постоянно, называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве "живого щита", - написала она в своем телеграм-канале.

При этом другие доклады организации, в которых рассказывалось в том числе о российских военных преступлениях (например, доклад, в котором содержался вывод о том, что удар по драмтеатру в Мариуполе совершили российские военные), Захарова не коментировала, обращает внимание издание Republic (внесено в реестр СМИ-"иноагентов").

Не писали о других докладах Amnesty International, касающихся войны в Украине, и российские государственные СМИ. Сейчас же выводы доклада о нарушениях со стороны Украины пересказали, например, агентства РИА Новости и ТАСС.

Правозащитная организация в начале апреля была вынуждена закрыть свое российское представительство по предписанию властей.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: