Удар по Донецку во время прощания с Героем России. Что это было?

час назад

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Автор фото, Dmitry Marmyshev/TASS Подпись к фото, В фойе отеля "Донбасс Палас" после обстрела утром в четверг

По меньшей мере пять человек погибли, шестеро получили ранения утром в четверг, когда украинские военные обстреляли центр Донецка, заявили представители самопровозглашенной ДНР. Украина отрицает причастность к удару, который произошел во время прощания с полевым командиром Ольгой Качурой, посмертно удостоенной звания Героя России.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны тела, некоторые из которых разорваны на куски, лежащие на улице в центре Донецка, пишет агентство Рейтер. Также видно, что тротуар залит кровью.

Корреспонденты российских СМИ утверждают, что попавшие под обстрел люди погибли у них на глазах, а сами они чудом избежали ранений. Согласно их сообщением, среди жертв - женщина с внучкой. Би-би-си не может оперативно проверить эти утверждения.

Обстрел произошел в 10:20 по местному времени. По версии представителей ДНР, одной из целей украинских военных было нанести урон руководству сепаратистского региона, которое прибыло на церемонию прощания с Ольгой Качурой (позывной Корса), командовавшей реактивным артиллерийским дивизионом.

О ее смерти было объявлено накануне, а сегодня утром - примерно за полтора часа до удара по Донецку - российский президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России (посмертно).

Корреспондент РИА Новости сообщал, что удар был нанесен именно по драмтеатру, где проходит прощание с Качурой. Церемонию прервали. На опубликованных кадрах видны также разрушения в отеле "Донбасс Палас", расположенном на центральной площади Донецка.

Примерно в это же время в четверг в результате российского обстрела восемь человек погибли в городе Торецк к северу от Донецка, находящемся под контролем Украины, заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, под удар попали люди на остановке общественного транспорта, среди раненых трое детей. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак назвал удар по Торецку "еще одним террористическим актом" со стороны России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности украинских военных к ударам по Донецку и выдвинул версию о том, что пророссийские сепаратисты могли обстрелять себя сами. Украинские власти и ранее заявляли, что Донецк попадает под обстрел своих сил, а украинские военные не стреляют по гражданским кварталам.

"По Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке", - цитирует Подоляка "Украинская правда".

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Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о том, с кем прощались в Донецке и кому Путин присвоил звание героя:

"Владимир Путин и Денис Пушилин посмертно наградили званиями Героя России и "героя ДНР" Ольгу Качуру, больше известную под позывным Корса. О том, что у России есть такой герой, большинство россиян, вероятно, узнали только после новости о награждении. Хотя о единственной женщине, которая командует дивизионом РСЗО в ДНР, российская военная пропаганда начала снимать сюжеты еще зимой 2015 года.

Тогда ей хватало других героев, на фоне которых Корса особенно не выделялась: Александр "Батя" Захарченко, Арсен "Моторола" Павлов, Михаил "Гиви" Толстых. Другой была и политическая обстановка. В Кремле отстаивали мнение, что на востоке Украины происходят "народные восстания", российских войск там нет, так что и от всех этих "героев русской весны" Кремль демонстративно дистанцировался. Полевого командира Алексея Мозгового могли принять в Госдуме лидеры фракций, но куда-то выше вход ему был закрыт. Глава самопровозглашенной ДНР Захарченко так и не удостоился ни одной личной встречи с Путиным - Кремль сообщал лишь об одном их телефонном разговоре.

В 2022 году политическая обстановка уже кардинально иная: Россия открыто вторглась в Украину и Кремлю необходимы хоть какие-то местные герои, чтобы обосновать тезис о том, что Россия защищает народ Донбасса.

Когда весной во время боев за Волноваху погиб сменивший Моторолу во главе батальона "Спарта" Владимир Жога, то неожиданно выяснилось, что он был "легендарным" и едва ли не государствообразующим элементом в ДНР. Его отца Путин принял в Кремле, был с ним 9 мая на Красной площади, а в честь Жоги стали появляться улицы в Волжском, Невинномысске и Омске.

Еще утром 3 августа об Ольге Качуре не было даже статьи в "Википедии", а уже через месяц на улице ее имени, возможно, будут жить люди в Белгороде или Тамбове.

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