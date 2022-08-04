Прокурор запросил 9,5 года колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер

час назад

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Автор фото, YURI KOCHETKOV/TASS

Прокурор запросил 9,5 года колонии для баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали с гашишным маслом в московском аэропорту Шереметьево. Ранее Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщала, что спортсменку хотят обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

"Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей", - передает РИА Новости слова прокурора из Химкинского суда, где проходят слушания.

На прошлой неделе Белый дом и Госдепартамент США заявили, что Соединенные Штаты сделали России "предметное и содержательное предложение" об обмене Бриттни Грайнер и Пола Уилана, не уточнив, на кого именно.

Си-эн-эн со ссылкой на высокопоставленные источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена выступила с предложением обменять Уилана и Грайнер на Бута, хотя американский минюст выступает против такой практики.

В российском МИД в конце июля говорили, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата по обмену Бута на Грайнер и Уилана нет.

Одна из лучших баскетболисток современности

Баскетболистку Грайнер в России обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере.

Двукратную олимпийскую чемпионку, которая между сезонами женской НБА играла за российский клуб, задержали в феврале в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа. Оно легально во многих штатах США, но запрещено в России. По словам спортсменки, она использовала его в качестве анальгетика с разрешения врачей.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 229 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере): максимальное наказание по ней - до 10 лет.

Баскетболистка с февраля находится в СИЗО. 7 июля она признала свою вину, но подчеркнула, что у нее не было умысла совершать преступление. Грайнер заявила, что случайно бросила масло в сумку при сборах, так как торопилась и нервничала.

Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. Она двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА.

В Америке она играла в команде "Финикс Меркури", а между сезонами ездила в Россию - играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК. По ее словам, она делала это только ради денег, так как в России ей платили намного больше, чем в США.

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