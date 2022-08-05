Три сухогруза c зерном вышли из портов Украины

2 часа назад

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Автор фото, Alexander Kubrakov

Утром в пятницу из портов Одессы и Черноморска отправились три судна с украинской кукурузой. У них на борту 57 тысяч тонн кукурузы, написал минстр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию, говорится в сообщении ООН.

По данным турецкого минобороны, Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тысячи тонн кукурузы, предназначенной для выгрузки в Рингаскидди, Ирландия.

Rojen вышел из Черноморска в направлении Великобритании, на его борту 13 тысяч тонн кукурузы. Сухогруз Polarnet также вышел из Черноморска и идет под турецким флагом, направляясь в Карасу (Турция). На его борту 12 тысяч тонн кукурузы.

Сначала все судна будут досмотрены совместной инспекционной группой в координационном центре в порту Стамбула.

"Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, для этого планируется обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Чиновник отметил, что хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, цель - полноценная работа портов в оба направления.

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"Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под погрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", - написал он.

В понедельник 1 августа из порта вышло первое судно Razoni. На его борту - 26 тысяч тонн украинской кукурузы. В среду судно прибыло в порт Стамбула, было проверено инспекторами и взяло курс на порт Триполи в Ливане.

Соглашение по разблокировке черноморских портов было подписано 22 июля в Стамбуле. Документ, который Россия и Украина подписали с Турцией и ООН, предусматривает создание координационного центра в Стамбуле - с его помощью осуществляется контроль за вывозом зерна из украинских портов.

Согласно условиям соглашения, Россия не атакует порты, пока происходят перевозки, а Украина проводит судна через заминированные воды с помощью военных кораблей. Ожидается, что Украина вывезет 20 млн тонн зерна, что позволит предотвратить мировой голод и повышение цен на зерно.

Украинское зерно ранее было заблокировано в портах Россией, что вызвало глобальный продовольственный кризис. Россия обвиняла в продовольственном кризисе страны Запада и их санкции.

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