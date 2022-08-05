Сектор Газа: в результате авиаудара убит командир группировки "Исламский джихад". Боевики грозят Израилю ракетными обстрелами

5 августа 2022, 16:38 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, EPA

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам исламистов в секторе Газа в ответ на их угрозы. По информации из Газы, в результате был убит лидер одной из джихадистских группировок Абу Махмуд.

Представители группировки "Исламский джихад" (в России признана террористической и запрещена) подтвердили гибель лидера, назвав его "великим джихадистским командиром" и пообещав жестоко отомстить за его смерть.

Израильская армия заявила, что нанесла авиаудары в секторе Газа в ответ на "особую ситуацию".

Основной целью удара были члены движения "Исламский джихад", сообщило израильское командование в "Твиттере".

Пресс-секретарь израильской армии сообщил, что, по их оценкам, были убиты порядка 15 боевиков.

В службе здравоохранения Газы заявили, не приведя доказательств, что в результате израильского авиаудара были убиты пять палестинцев, включая пятилетнего ребенка.

Израильская армия заявляет, что последняя череда ударов по объектам в секторе Газа - это ответ на новые угрозы со стороны джихадистских вооруженных формирований.

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"В высотке Palestine Tower в столице Газы раздался взрыв, а потом пошел дым - ударили военные самолеты Израиля. Израильские военные объявили спецоперацию против членов "Исламского джихада", после того как члены группы сделали ряд угрожающих заявлений вслед за арестом на Западном берегу одного из их лидеров", - сообщает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл.

Перед ударом вокруг сектора Газа израильтеня установили дополнительные КПП, добавляет корреспондент.

Незадолго до начала израильской военной операции министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил: "Нашим врагам, особенно движению ХАМАС и его лидерам, а также палестинскому "Исламскому джихаду", я хотел бы сказать: ваше время вышло. Угроза, тем или иным образом, будет устранена".

"Мы не знаем, как это все будет развиваться, но это займет время. Это может быть тяжелый и сложный этап", - сказал в телеинтервью министр иностранных дел Израиля Аелет Шакед.

Обещание отомстить

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По сообщениям из Газы, среди жертв удара как боевики, так и гражданские лица

Лидер "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала в ходе пресс-конференции в Тегеране заявил: "Мы ответим на эту агрессию силой, и будет битва, в которой победит наш народ.

"В этой битве нет границ, Тель-Авив накроет тень ракет сопротивления", - сказал он.