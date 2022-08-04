Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили в России к девяти годам

3 часа назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Суд в Химках назначил девять лет колонии американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США задержали в феврале в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.

Суд признал Грайнер виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств в значительном размере). Он также назначил баскетболистке штраф в 1 млн рублей. Прокурор просил назначить Грайнер 9,5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Защита просила оправдать спортсменку или назначить ей минимальное наказание.

Как передает РИА Новости, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения баскетболистки.

Ранее во время слушаний в Химкинском суде Грайнер признала свою вину, но подчеркнула, что у нее не было умысла на совершение преступления. Спортсменка объясняла, что употребляла обнаруженную у нее марихуану не в рекреационных, а в медицинских целях, а картриджи с маслом случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.

"Я совершила ошибку, но я надеюсь, что ваше решение не положит конец моей жизни здесь, - заявила она суду. - Я хочу извиниться перед моими товарищами по команде, моими родителями, фанатами, братьями и сестрами и перед своей супругой".

Президент США Джон Байден назвал приговор Грайнер "неприемлемым". Ранее Белый дом допускал ее обмен на россиянина Виктора Бута, сообщала телекомпания Си-эн-эн.

Дело Грайнер

Грайнер - двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В США она играла за команду "Финикс Меркури", а между сезонами ездила играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК.

В феврале этого года Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево, когда при досмотре нашли в ее сумке гашишное масло для вейпа. Против спортсменки возбудили дело о хранении и контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Процесс над баскетболисткой начался в Химкинском суде 1 июля. Адвокат Грайнер в суде заявляла, что спортсменка употребляла марихуану не в рекреационных, а в медицинских целях, и подчеркивала, что у нее был рецепт на медицинскую марихуану, которая легальна во многих штатах США.

В суде также выступал вызванный защитой эксперт-нарколог, который рассказал, что медицинская марихуана широко используется среди элитных спортсменов в качестве обезболивающего.

Сама Грайнер рассказывала, что не собиралась нарушать российское законодательство, а картриджи с гашишным маслом положила в сумку случайно, потому что торопилась и нервничала при сборах.

Масло каннабиса, по словам Грайнер, ей прописал врач от боли и воспалений, так как за свою карьеру она получила много травм, в том числе позвоночника, колена и лодыжки.

Также спортсменка подчеркивала, что не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

Возможный обмен

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что сделали Москве "существенное предложение" об обмене Грайнер и осужденного в России экс-морпеха Пола Уилана, но не уточнили, на кого именно.

По данным Си-эн-эн, администрация президента Джо Байдена выступила с предложением обменять Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам по делу о торговле оружием.

В российском МИДе подтверждали, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного решения по обмену Бута на Грайнер и Уилана пока нет.

"Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и миру снова напомнили то, о чем он и так знал: Россия несправедливо содержит Бриттни в заключении. Моя администрация будет работать без отдыха и воспользуется любой возможностью, чтобы вернуть домой Бриттни и Пола Уилана", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом после оглашения приговора.

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