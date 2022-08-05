В Москве задержаны организаторы нелегального обмена валюты. Рождается ли в России валютный черный рынок?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Четверо москвичей задержаны по обвинению в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты. Доход от криминального бизнеса превысил 25 млн рублей, сообщили в российском МВД.

По данным полиции, задержанные "без необходимых разрешительных документов систематически совершали операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты".

"Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр. По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей", - сказала представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Подозреваемые заключены под стражу. В ходе обысков у них изъяли деньги в различных валютах на сумму более 35 млн рублей, компьютерную технику, банковские карты, печати и документы.

Валютный черный рынок: высок ли спрос?

Возникший дефицит наличной валюты привел к попыткам формирования валютного черного рынка, "параллельному импорту" долларов и евро, объясняет начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Попытки незаконного оборота валюты не раз пресекалась правоохранительными органами и до введения нынешних санкций, отмечает эксперт.

В среднем курс доллара на черном рынке превышает биржевой курс не более чем на 10%, отмечает Осадчий, что, по его мнению, говорит о том, что спрос на нелегальную валюту относительно низкий. По его словам, этому способствует в том числе сокращение туристических поездок за рубеж.

Ограничения и крепкий рубль

В России с марта действуют различные валютные ограничения для граждан. Некоторые из них Центробанк ослаблял, но до сих пор действуют лимиты на снятие валюты в банкоматах - снять со счета можно только ту валюту, которая поступила туда до 9 марта. Если же она поступила позже, то снять ее можно только в рублях.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Насколько можно судить по этой фотографии, сделанной 18 апреля, с тех пор рубль значительно укрепился...

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Кроме того, банки могут продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в банк с 9 апреля 2022 года. Другие валюты можно продавать без ограничений, однако, например, Великобритания в конце июня вынесла запрет на экспорт и использование в России фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза, которые обращаются на территории Соединенного Королевства.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила сохранение ограничений тем, что наличную валюту в Россию нельзя ввозить из-за санкций. США и ЕС ввели эмбарго на ввоз в Россию наличных долларов и евро.

"У нас нет основания ожидать, что ситуация с поступлением валюты в нашу страну изменится", - говорила Набиуллина в конце июля.

До отмены эмбарго на ввоз в Россию наличных долларов и евро вряд ли стоит ожидать отмены запрета на продажу их физлицам, соглашается Максим Осадчий.

"В то же время не исключено введение разрешения на продажу физлицам наличных юаней, рупий и других валют "дружественных" стран", - говорит он.

На фоне ограничений ЦБ рубль остается крепким - спрос на валюту снижен, многие импортеры стали вынуждены рассчитываться в рублях, а бизнес не скупает валюту для оплаты товаров и услуг.

Экономисты прогнозируют, что пока обвалов рубля не будет и он останется относительно крепким. Некоторые ожидают, что к концу года он будет на уровне 70 рублей.

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