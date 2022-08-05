Россиянина Винника наконец экстрадировали в США. Почему Америка добивалась его целых пять лет?

Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Спустя почти пять лет после ареста на пляже в Греции россиянина Александра Винника наконец экстрадировали в США, где его считают основателем некогда крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-e. За это время он успел посидеть в тюрьмах Греции и Франции, его адвокат погиб, упав с лестницы, а жена умерла от рака. В США ему грозит 50-летний срок за отмывание не менее 4 млрд долларов.

Александр Винник, который с 2020 года отбывал срок во Франции, совершил за последние дни сразу несколько авиаперелетов. В четверг 4 августа французские правоохранительные органы отправили его в Грецию. А уже в ночь на пятницу их греческие коллеги передали его дальше в США: из Афин он полетел в Бостон и далее - в Сан-Франциско, рассказали РИА Новости в семье россиянина.

Французский адвокат Винника тоже рассказал CNN, что из Греции его подзащитного тут же выслали в США. Мать Винника подтвердила Би-би-си эту информацию.

Американские власти добивались этого пять лет, чему Винник отчаянно сопротивлялся. Би-би-си вспоминает основные этапы противостояния.

За что арестовали Винника

25 июля 2017 года Александр Винник был арестован на пляже одного из курортов греческого полуострова Халкидики, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями.

Пришли за ним греческие силовики, но запрос на его арест отправило ФБР: в США его подозревают в создании и администрировании биржи по обмену криптовалют BTC-e, которая входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в 66 млн долларов.

Так как биржа не соблюдала законодательство по отмыванию денег - например, там была возможна торговля с анонимных аккаунтов, - то весь оборот BTC-e был отнесен американским властями к нелегальному. Суд Северного округа Калифорнии оценил его в 9 млрд долларов, а в пресс-релизе минюста США была указана сумма в 4 млрд. Именно ее чаще всего и называют в медиа, когда описывают суть претензий к Виннику.

Кроме того, по данным американских властей, через BTC-e были отмыты биткоины, украденные с некогда крупнейшей в мире японской криптобиржи Mt.Gox.

Сам Винник говорит, что лишь консультировал BTC-e, хотя несколько журналистских расследований - например, журнала РБК - показывают, что его вовлеченность в дела биржи была более глубокой.

Сколько Винник провел в Греции

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Защита Винника в лице российского юриста Тимофея Мусатова избрала тактику по максимальному затягиванию процесса экстрадиции в США: каждое решение обжаловалось в вышестоящих инстанциях, а из тюрьмы в Салониках, где Винник содержался, его регулярно возили в Афины, где располагается Ареопаг, высшая кассационная инстанция Греции.

В России было возбуждено два уголовных дела в отношении россиянина, в обоих он подозревался в мошенничестве, причем одно появилось после его заочной "явки с повинной". В Грецию ушли соответствующие запросы на его экстрадицию, которые были удовлетворены. Собственное дело возбудили еще и во Франции.

Все три запроса на экстрадицию - американский, российский и французский - были удовлетворены властями Греции, но греческая сторона долго не могла решить, куда же выслать Мистера Биткоин, как его прозвала местная пресса.

В итоге в начале 2020 года Винника отправили во Францию, где его обвинили в краже личных данных и вымогательстве и приговорили к пяти годам тюрьмы.

За годы мытарств по тюрьмам Винник успел несколько раз поголодать (в ходе одной из голодовок он потерял более 20 килограммов), его жена заболела раком мозга и умерла в Германии, о чем РИА Новости рассказывала его мать.

А его бессменный адвокат Тимофей Мусатов, который, благодаря своим связям, даже выводил Винника в прямой радиоэфир к Владимиру Соловьеву прямо из греческой тюрьмы, весной 2020 года погиб, упав с лестницы в своем офисе.

Как Винник из Франции попал в США

Летом 2022 года истек срок заключения Винника во французской тюрьме, после чего вновь началась череда судебных тяжб по его экстрадиции. Схема получилась сложной.

Автор фото, SAKIS MITROLIDIS/AFP via Getty Images Подпись к фото, Винник прибывает на заседание суда в Салониках в 2017 году

4 августа суд в Париже отказал в удовлетворении запроса американских властей на экстрадицию Винника в США, но его защита сразу предупреждала, что его могут отправить туда транзитом через Грецию, где был еще один действующий запрос.

Так в итоге и получилось, хотя его греческие юристы встречали Винника прямо в аэропорту. В США ему по совокупности грозит срок свыше 50 лет: американское законодательство в сфере отмывания денег достаточно жесткое.

И сам Винник, и бывшие клиенты BTC-e полагают, что американские власти может интересовать, кто из российской элиты использовал биржу для отмывания денег: в эпоху расцвета на криптоплощадке была такая услуга, как "доставка наличных по Москве" - курьер приезжал и забирал деньги, а на счет клиента зачислялись биткоины.

В 2011 году была запущена биржа по продаже криптовалюты BTC-e (BTC - принятое обозначение биткоина). Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту.

Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.

По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.