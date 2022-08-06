В Северной Корее заявили о победе над коронавирусом. Эксперты сомневаются

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, 25-миллионное население страны уязвимо из-за отсутствия программы вакцинации и плохого медицинского обслуживания, предупреждали эксперты

Власти КНДР заявили о выздоровлении всех жителей, заразившихся Covid-19 с момента выявления в стране первой вспышки коронавируса. Эксперты подвергают сомнению победные заявления северокорейских чиновников.

"В течение прошлой недели не было зарегистрировано ни одного нового случая лихорадки (так в КНДР называют коронавирус), - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). - Все пациенты, получившие лечение по всей стране, выздоровели".

Северная Корея - одна из самых закрытых стран, проверить информацию из независимых источников не представляется возможным.

КНДР с самого начала отказывалась от вакцин и другой медицинской поддержки извне, а в самой стране одна из худших систем здравоохранения в мире.

"Трудно поверить какой-либо стране, если они говорят, что подтвержденное число пациентов внезапно сократилось до нуля", - цитирует Франс пресс исследователя Северной Кореи Ан Чан-иля.

О первых в случаях заражения коронавирусом Пхеньян сообщил в начале мая этого года. Тогда официальное агентство заявило, что по стране было выявлено более 18 тысяч случаев заболеваний, шесть человек скончались. После этого в КНДР был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун.

По данным государственных СМИ, всего начиная с апреля этого года более 4,5 миллионов пациентов, у которых была диагностирована "лихорадка", полностью выздоровели, 74 человека скончались.

Если верить официальным данным, то в КНДР самая низкая смертность от коронавируса с показателем 0,002%. Многие эксперты ожидаемо подвергли сомнению достоверность данной информации.

Профессор медицинской школы Университета Ханянг в Сеуле Шин Ён-Джон сказал агентству Рейтер, что в Северной Корее от коронавируса могли скончаться до 50 тысяч человек.