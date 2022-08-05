По делу о госизмене арестован третий новосибирский ученый - глава института РАН Александр Шиплюк

час назад

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Автор фото, itam.nsc.ru

Директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене, заявил научный руководитель института Василий Фомин.

Третий арест

Шиплюк - заведующий лабораторией № 5 "Гиперзвуковые технологии" ИТПМ, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Как сказано в описании на сайте ИТПМ, он крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

Накануне в институте прошли обыски, сообщало издание "Родные берега". По его данным, они были связаны с делом еще одного новосибирского ученого, обвиненного в госизмене, - главного научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова.

"В институте проходили оперативные мероприятия, - сказал Фомин ТАСС в пятницу. - Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову - госизмена".

Как и Маслова, Шиплюка отправили в московское СИЗО "Лефортово", сообщил научный руководитель института.

В то же время замдиректора ИПТМ по науке Андрей Сидоренко заявил Интерфаксу, что, по его мнению, арест директора института не связан с уголовным делом Маслова.

Второй арест

Маслова арестовали 2 июля, рассказывал ТАСС источник, близкий к следствию. Он подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной, говорил собеседник агентства, уточняя, что речь идет о данных, связанных с гиперзвуком.

26 июля на сайте ИТПМ было опубликовано открытое письмо в его поддержку, подписанное 437 учеными, из которых 160 - кандидаты наук и 120 - доктора наук.

Маслов стал вторым новосибирским ученым, арестованным по делу о госизмене в июле.

Первый арест

30 июня Советский суд Новосибирска отправил в СИЗО заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. У него была четвертая стадия рака. 54-летнего физика этапировали в Москву, где тот через два дня умер в больнице, куда его доставили из СИЗО "Лефортово".

Сын Колкера говорил, что его отца обвинили в передаче секретных данных Китаю, а причиной могли стать лекции, прочитанные на научно-техническом семинаре в 2018 году.

Колкер-младший утверждал, что все доклады отца на международных конференциях проверяли на отсутствие гостайны. Новосибирский областной суд уже после смерти ученого признал заключение его под стражу законным.

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