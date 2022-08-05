Пекин затормаживает сотрудничество с США и наложит персональные санкции на Пелоси и ее родственников

49 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ранее министр иностранных дел Китая Ван И уже назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "маниакальным, безответственным и иррациональным".

Китай прекращает сотрудничество с Соединенными Штатами в ряде областей, включая диалог между высокопоставленными военачальниками и переговоры по климату, в ответ на визит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Приостановлен военный диалог на высоком уровне между Китаем и США, а также сотрудничество по борьбе с трансграничной преступностью, в том числе связанной с наркотиками.

Переговоры о безопасности на море были отменены, и, что особенно важно, Пекин прекратил все диалоги об изменении климата между ведущими мировыми источниками выбросов углерода.

Китайский МИД заявил, что Пелоси "серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая" своим визитом, и что Пекин "введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников" в ответ на ее "порочные" и "провокационные" действия, не сообщая дополнительных подробностей.

В последние годы Китай объявил о санкциях в отношении ряда американских официальных лиц за действия, противоречащие китайским интересам, и высказывания по вопросам прав человека в Гонконге и северо-западном регионе Синьцзян, часто без конкретного описания принятых мер.

В марте этого года Пекин заявил, что вводит визовые ограничения в отношении нераскрытого списка официальных лиц Соединенных Штатов, которые якобы "фабриковали ложь по вопросам прав человека, связанным с Китаем".

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, а также Питер Наварро - торговый советник бывшего президента Дональда Трампа - ранее тоже попали под китайские санкции, им запрещен въезд в Китай, а также ведение бизнеса с китайскими организациями.

Однодневный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань накалил обстановку вокруг непокорного острова: в ответ Китай начал масштабные военные учения в море и воздухе вокруг острова, во время учений выпустил в его направлении более десятка баллистических ракет, в акватории прошли маневры китайских военных кораблей, а правительство Тайваня заявило о кибератаке на сайты государственных ведомств.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Китайский военный вертолет у острова Пинтан в Тайваньском проливе

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