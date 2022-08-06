Объявлены победители конкурса Sports Photography Awards 2022

час назад

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Абсолютный победитель конкурса - фото Дэвида Грея с тенью бабочки, севшей на кончики пальцев теннисистки Наоми Осака.

Автор фото, David Gray

Снимок сделан в 2021 году во время Открытого чемпионата Австралии. На нем видно, как Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема из Японии, протягивает руку, пытаясь помочь сбившейся с дороги бабочке, которая на нее приземлилась.

"Это захватывающее дух изображение, - прокомментировал соучредитель конкурса Саймон Бертон. - Спортивная фотография запечатлевает особые моменты и рассказывает уникальные истории, и больше того - вовлекает вас, раскрывает неожиданное и заставляет смотреть и пересматривать".

Конкурс учредили три года назад, в этот раз на него прислали 7000 работ со всего мира по различным категориям, включающим американский футбол, баскетбол, велоспорт, гимнастику и футбол.

Предлагаем посмотреть снимки победителей во всех 23 категориях.

Американский футбол: "Военно-морской" Дастина Сатлоффа

Автор фото, Dustin Satloff Подпись к фото, Игроки команды Army Black Knights, представляющие Военную академию США, сидят в раздевалке перед игрой против команды Navy Midshipmen Военно-морской академии США на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Плавание: "Дрессель" Яна МакНикола

Автор фото, Ian MacNicol Подпись к фото, Пловец из США Калеб Дрессель идет на мировой рекорд баттерфляем, выигрывая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в июле 2021 года.

Легкая атлетика: "Uno Due Tre" Сэмюэля Барнса

Автор фото, Samuel Barnes/Sportsfile Подпись к фото, Итальянка Амбра Сабатини празднует завоевание золота и установление мирового рекорда в беге на 100 метров среди женщин вместе с соотечественницами Мартиной Кайрони и Моникой Контрафатто, занявшими второе и третье места на Паралимпийских играх в Токио.

Бейсбол: "Кража хоум-рана" Эбби Парр

Автор фото, Abbie Parr Подпись к фото, Адолис Гарсия из Texas Rangers совершает хоум-ран от Митча Ханигера из Seattle Mariners во время первого иннинга в T-Mobile Park в Сиэтле, штат Вашингтон, в мае 2021 года.

Баскетбол: "Бой"

Автор фото, Kevin Jairaj Подпись к фото, Нападающий команды Dallas Mavericks Дориан Финни-Смит перехватывает мяч у нападающего Milwaukee Bucks Криса Миддлтона во время матча на арене Центра американских авиалиний в Далласе, штат Техас.

Бокс: без названия, автор Ричард Пелхэм

Автор фото, RICHARD PELHAM Подпись к фото, Эбани Бриджес из Австралии получила ужасную травму глаза во время боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе в Лондоне против британки Шеннон Кортни. Бриджес потерпела поражение единогласным решением судей в бою в апреле 2021 года.

Крикет: без названия, автор Мухаммад Арбаз

Автор фото, Muhammed Arbaz Подпись к фото, Хушдил Шах, игрок из Пакистана, левша, делает бросок во время матча на Национальном стадионе в Карачи.

Велоспорт: "Сиена любит Giro d'Italia" Эшли и Джереда Грубера

Автор фото, Ashley & Jered Gruber Подпись к фото, Зрители на узких улочках итальянского города Сиена наблюдают прохождение пелотона в гонке 12 этапа состязания Giro d'Italia в 2021 году.

Конный спорт: "Наездник Эгертона", автор Майк Эгертон

Автор фото, Mike Egerton Подпись к фото, Чарльз Бишоп едет на скаковой лошади Горинг на ипподроме Вулверхэмптона во время гандикапа одной из крупнейших букмекерских компаний Betway.

Футбол: "Фотобомбардировка чемпионата", автор Элоиза Санчес де Альба

Автор фото, ELOISA SANCHEZ DE ALBA Подпись к фото, Игроки команды Cruz Azul на стадионе Azteca в Мехико празднуют победу в чемпионате Мексиканской национальной лиги, первую за последние 23 года истории клуба, обыграв Santos Laguna по сумме двух матчей.

Формула-1: "Авария Ферстаппена", автор Клайв Роуз

Автор фото, Clive Rose Подпись к фото, Макс Ферстаппен, пилот команды Red Bull Racing пинает шины после аварии во время Гран-При Формулы-1 Азербайджана на трассе Baku City.

Гольф: без названия, автор Ричард Хиткот

Автор фото, Richard Heathcote Подпись к фото, Брайсон ДеШамбо, из США, делает бросок в девятую лунку во время субботних дневных матчей по форболу на 43-м Кубке Райдера. Соединенные Штаты вернули себе Кубок Райдера с рекордной победой над Европой со счетом 19:9 на поле Whistling Straits в Висконсине.

Гимнастика: без названия, автор Эшли Ландис

Автор фото, Ashley Landis Подпись к фото, 16-летняя китаянка Гуань Ченчен выигрывает золотую медаль в финале на бревне, обойдя свою соотечественницу Тан Сицзин и американку Симону Байлз на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Хоккей: "Вот это замес!" Брюса Беннетта

Автор фото, Bruce Bennett Подпись к фото, Игроки Pittsburgh Penguins защищаются от New Jersey Devils в конце третьего периода игры Национальной хоккейной лиги в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Penguins обыграли Devils со счетом 3:1.

Боевые искусства: без названия, автор Джон Барри

Автор фото, John Barry Подпись к фото, Макс Холлоуэй (слева) бьет Кэлвина Каттара во время боя UFC в полулегком весе на острове Яс, Абу-Даби. Холлоуэй победил Каттара единогласным решением судей.

Мотоспорт: "Ралли Дакар 2021", автор Мариан Читка

Автор фото, Marian Chytka Подпись к фото, Гонщик Яси Сейдан маневрирует во время ралли Дакар 2021 в Саудовской Аравии.

Другое: "Чен Лицзюнь" от Исаака Хулиана Морильяса Санчеса

Автор фото, Isaac Julián Morillas Sánchez Подпись к фото, Китайский тяжелоатлет Чен Лицзюнь завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 кг среди мужчин на Олимпийских играх в Токио.

Ракетные виды спорта: "Паралимпийские игры" Дональда Миралле

Автор фото, Donald Miralle Подпись к фото, Алекса Швитач из сборной Венгрии выступает во время женского парного матча по настольному теннису в Tokyo Metropolitan Gymnasium во время Паралимпийских игр в Токио, 2020.

Регби: без названия, автор Стив Хааг

Автор фото, Steve Haag Подпись к фото, Южноафриканец Франко Мостерт перехватывает мяч во время розыгрыша коридора в матче регби-юнион со сборной Великобритании British and Irish Lions на стадионе Кейптауна. Южная Африка одержала победу со счетом 19-16 и выиграла третий и решающий тест в серии.

Городские и экстремальные виды спорта: без названия, автор Морган Трейси

Автор фото, Morgan Treacy Подпись к фото, Каталин Преда из Румынии прыгает с 27-метровой платформы на Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Даунпатрик-Хед, Ирландия в сентябре 2021 года.

Места проведения соревнований и зрелища: "Церемония открытия Олимпийских игр в Токио", Марк Эдвард Харрис

Автор фото, Mark Edward Harris Подпись к фото, Фейерверк над Олимпийским стадионом в Японии во время церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Водные виды спорта: без названия, автор Морган Триси

Автор фото, Morgan Treacy Подпись к фото, Каноист Лукас Рохан из Чехии во время слалома С-1 на соревнованиях Sea Forest Waterway в Токио, Япония, выигравший олимпийскую серебряную медаль.

Зимние виды спорта: "Чемпионат мира по биатлону", Джоэл Марклунд

Автор фото, Joel Marklund Подпись к фото, Линн Перссон из Швеции выступает на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, Словения, 13 февраля 2021 года.

Фотографии предоставлены World Sports Photography Awards

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