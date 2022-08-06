Объявлены победители конкурса Sports Photography Awards 2022
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Абсолютный победитель конкурса - фото Дэвида Грея с тенью бабочки, севшей на кончики пальцев теннисистки Наоми Осака.
Снимок сделан в 2021 году во время Открытого чемпионата Австралии. На нем видно, как Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема из Японии, протягивает руку, пытаясь помочь сбившейся с дороги бабочке, которая на нее приземлилась.
"Это захватывающее дух изображение, - прокомментировал соучредитель конкурса Саймон Бертон. - Спортивная фотография запечатлевает особые моменты и рассказывает уникальные истории, и больше того - вовлекает вас, раскрывает неожиданное и заставляет смотреть и пересматривать".
Конкурс учредили три года назад, в этот раз на него прислали 7000 работ со всего мира по различным категориям, включающим американский футбол, баскетбол, велоспорт, гимнастику и футбол.
Предлагаем посмотреть снимки победителей во всех 23 категориях.
Американский футбол: "Военно-морской" Дастина Сатлоффа
Плавание: "Дрессель" Яна МакНикола
Легкая атлетика: "Uno Due Tre" Сэмюэля Барнса
Бейсбол: "Кража хоум-рана" Эбби Парр
Баскетбол: "Бой"
Бокс: без названия, автор Ричард Пелхэм
Крикет: без названия, автор Мухаммад Арбаз
Велоспорт: "Сиена любит Giro d'Italia" Эшли и Джереда Грубера
Конный спорт: "Наездник Эгертона", автор Майк Эгертон
Футбол: "Фотобомбардировка чемпионата", автор Элоиза Санчес де Альба
Формула-1: "Авария Ферстаппена", автор Клайв Роуз
Гольф: без названия, автор Ричард Хиткот
Гимнастика: без названия, автор Эшли Ландис
Хоккей: "Вот это замес!" Брюса Беннетта
Боевые искусства: без названия, автор Джон Барри
Мотоспорт: "Ралли Дакар 2021", автор Мариан Читка
Другое: "Чен Лицзюнь" от Исаака Хулиана Морильяса Санчеса
Ракетные виды спорта: "Паралимпийские игры" Дональда Миралле
Регби: без названия, автор Стив Хааг
Городские и экстремальные виды спорта: без названия, автор Морган Трейси
Места проведения соревнований и зрелища: "Церемония открытия Олимпийских игр в Токио", Марк Эдвард Харрис
Водные виды спорта: без названия, автор Морган Триси
Зимние виды спорта: "Чемпионат мира по биатлону", Джоэл Марклунд
Фотографии предоставлены World Sports Photography Awards
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