В горящем доме в США погибли 10 человек. Пожарный узнал в них свою семью

час назад

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Автор фото, Reuters

В американском штате Пенсильвания в ночь на пятницу загорелся жилой дом, в нем погибли 10 человек. Один из пожарных, приехавших тушить огонь, узнал в них свою семью.

Жертвами пожара, который произошел в городе Нескопек в 150 км от Филадельфии, стали семь взрослых и трое детей в возрасте пяти, шести и семи лет.

Пожарный-волонтер Гарольд Бэйкер, с трудом сдерживая эмоции, сказал агентству Ассошиэйтед пресс, что это были его сын, дочь, тесть, сестра жены и ее муж, трое внуков и двое других родственников.

"Самое большое горе для меня, что я не смог зайти и спасти их", - добавил пожарный.

Полиция считает, что пожар начался около 02:30 утра в пятницу на пороге семейного дома. Каковы были причины возгорания, полицейские надеются установить в ходе уголовного расследования.

Автор фото, cbs

Бэйкер рассказал местной газете Citizens' Voice, что быстро узнал дом, который его команда приехала тушить.

"Я был на первой пожарной машине. Когда мы повернули за угол улицы Деви, я сразу понял, какой дом горит, просто глядя на улицу. Когда мы подъехали, в огне было все здание. Мы пытались пробиться к ним", - сказал Бэйкер.

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В результате спасатели смогли извлечь тела погибших из-под обломков разрушенного дома с помощью натренированных собак.

Трое взрослых, также находившихся в здании, смогли спастись, говорится в заявлении полиции.

В числе погибших, как сообщила полиция, были Дейл Бэйкер, 19 лет; Стар Бэйкер, 22 года; Дэвид Дауберт, 79 лет; Шэннон Дауберт, 42 года; Лора Дауберт, 47 лет; Мариан Слуссер, 54 года. Тела детей на момент публикации рапорта еще не идентифицировали официально.

По словам Бэйкера, его погибший 19-летний сын Дэйл тоже работал пожарным.

Погибшие дети не жили в сгоревшем доме, а были в гостях у тети и дяди на летних каникулах, добавил спасатель.

"Пожарные предпринимали смелые попытки проникнуть в здание через заднюю дверь, но обильное пламя и высокие температуры выталкивали их обратно",- сказал журналистам в пятницу представитель полиции штата Пенсильвания Дерек Фелсман.

Губернатор Пенсильвании Том Уолф написал в "Твиттере", что скорбит по жертвам трагедии.

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