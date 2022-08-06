Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны джихадистов

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Со вчерашнего дня из сектора Газа по Израилю было запущено около 200 ракет, но большинство из них были перехвачены системами ПВО

В Израиле второй день подряд звучат сирены предупреждения о воздушной угрозе. Обстрелы из сектора Газа, начавшиеся в пятницу после убийства высокопоставленного боевика "Исламского джихада", в субботу не прекратились, как и удары израильской авиации по целям в Газе.

По данным движения ХАМАС, контролирующего Газу, за два дня обстрелов в секторе были убиты не менее 15 человек, 120 получили ранения.

Накануне израильские военные нанесли первые удары по целям в секторе Газа, предварительно выставив на выезде из анклава дополнительные блокпосты.

Одним из ударов был убит Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") - один из командиров военного крыла движения "Исламский джихад" (в России признано террористическим и запрещено). В ответ боевики начали обстрел израильских городов ракетами и минометными снарядами.

В субботу глава израильского минобороны Бенни Ганц заявил, что операция Армии обороны Израиля по целям в Газе, получившая название "На заре", может продлиться еще неделю.

"Это второй день операции "На заре", цель которой - устранить угрозу, которую представляет собой террористическая организация "Исламский джихад", и восстановить мир и стабильность на юге Израиля", - сказал министр.

По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.

"Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей", - сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

В ответ из Газы по территории Израиля было выпущено около 200 ракет, большая часть которых была перехвачена системами ПРО. В субботу представитель "Исламского джихада" Тарик Сельми заявил, что "Бригады аль-Кудс" - боевое крыло группировки - в ответ на бомбардировки предпринимают контратаку.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, санкционируя удары по Газе в пятницу, назвал их упреждающим ответом на угрозы со стороны исламистов. Он отметил, что лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххала в пятницу находился в Тегеране.

Наххала после израильских ударов созвал пресс-конференцию, на которой пообещал отомстить. "Мы ответим на эту агрессию силой, и будет битва, в которой победит наш народ. В этой битве нет границ, Тель-Авив накроет тень ракет сопротивления", - сказал он.

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В субботу Наххалу поддержал глава иранского "Корпуса стражей Исламской революции", генерал-майор Хоссейн Салами. "Мы с вами до конца на этом пути", - сказал он.

Глава МИД Британии и один из двух кандидатов на должность главы британского правительства Лиз Трасс выскахалась в поддержку Израиля и его права на самооборону.

В последний раз "Исламский джихад" активизировался в 2019 году. Тогда, в ноябре, произошло жестокое столкновение между палестинскими экстремистами и израильскими силовиками.

Эскалация конфликта в 2019 году последовала за убийством одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту израильскими военными.