Евгений Ройзман заявил, что "Твиттер" ограничил ему доступ

44 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Российский политик Евгений Ройзман в комментарии нескольким российским СМИ рассказал, что соцсеть "Твиттер" ограничила его в возможности написания новых постов. На твиты других пользователей Ройзман отвечать тоже не может.

Старые твиты политика при этом остаются доступны на его странице. Последний написанный Ройзманом пост был опубликован 11 часов назад.

В комментарии изданию Republic Ройзман сказал, что не знает причины своего бана.

Он сказал, что ограничение могло последовать "из-за твита о дебилах" (его можно прочитать по ссылке выше) или из-за того, что он негативно высказался о покойном ливийском лидере Муаммаре Каддафи.

Компания Twitter пока не комментировала сообщения об ограничении доступа Евгения Ройзмана к своей платформе.

У Евгения Ройзмана в "Твиттере" более 600 тыс. подписчиков.

Политик известен своим резким стилем политической дискуссии, подчас с переходом на нецензурную лексику. Он регулярно делает резкие заявления о войне России против Украины, в которых подвергает критике действия и риторику российских властей.

В прежние годы бывший мэр Екатеринбурга подвергался бану в разных соцсетях: например в прошлом году его временно заблокировали "Фейсбуке" - как он сам говорил "за доброе слово „ишак", которое он использовал, обращаясь к оппоненту в дискуссии.

Ройзман - уроженец Екатеринбурга, по профессии историк-архивист. С 2003 по 2007 годы он был депутатом российской Госдумы, потом, с 2013 по 2018 год - оппозиционным мэром Екатеринбурга.

В 1999 году вместе с единомышленниками Ройзман основал фонд "Город без наркотиков", занимающийся борьбой с наркоторговлей в Екатеринбурге и окрестностях. Фонд критиковали, обвиняя инструкторов в жестоком обращении с лечащимися от наркозависимости.

В начале марта, вскоре после начала войны в Украине, Роскомнадзор начал замедлять в России работу "Твиттера" в России на стационарных компьютерах. Ведомство решило, что в соцсети распространяется недостоверная информация о военных действиях в Украине.

Также началось замедление "Фейсбука", тоже связанное с Украиной.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: