Amnesty сожалеет, что ее доклад по Украине причинил боль, но от своих выводов не отказывается
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Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за то, что ее доклад, в котором армия Украины обвиняется в том, что подвергает опасности мирных жителей, вызвал "боль и гнев".
Реакция на него была довольно предсказуемой: возмущение и недоумение у западных и украинских политиков и позитивные оценки в России. Он же привел к отставке главы киевского офиса Amnesty International Оксаны Покальчук.
Суть доклада сводится к тому, что присутствие украинских военных в жилых районах городов подвергает опасности мирных жителей и нарушает правила ведения войны.
"Amnesty International глубоко сожалеет о боли и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинских военных", - говорится в сообщении, которое цитируют информагентства.
"Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это и было нашей единственной целью при публикации нашего последнего расследования. Мы по-прежнему полностью поддерживаем наши выводы, но мы сожалеем о причиненной боли".
Тактика, при которой создаются базы и размещается техника и вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, говорилос в докладе.
Там же подчеркивалось, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.
В воскресенье правозащитники в очередной раз повторили этот тезис.
"[Этот доклад] не означает, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны, - говорится в сообщении. - Мы должны быть предельно ясны: ничто из действий украинских военных, которые мы задокументировали, никоим образом не оправдывает нарушения со стороны России".
Однако объяснения, предоставленные Amnesty International, скорее всего, не удовлетворят ее критиков. Британская Sunday Times в редакционной статье отметила, что осуждение российского вторжения является "тщетной попыткой" правозащитной организации отвести от себя критику.
"Украинские силы, - говорится в статье, - базируются в жилых районах, потому что их атакуют российские войска. Это - типичный метод российских военных, именно так они поступали в Чечне, Сирии, а сейчас и в Украине".
Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в "Твиттере", что после 163 дней ничем не оправданной войны, спровоцированной Кремлем, "всем должно быть абсолютно ясно, что опасность для украинцев исходит со стороны России, от жестокости ее сил и безжалостного обстрела городов по всей стране".
Кроме того, некоторые специалисты далеко не полностью согласны с выводами правозащитников. Стивен Хейнс, профессор международного права в лондонском Университете Гринвича является автором правил использования школ и университетов во время военных конфликтов. Эти правила, хотя и не являются обязательными, были одобрены 100 государствами, включая Украину.
В интервью Guardian Хеймс отметил, что заявления о том, что Украина их нарушила, далеко не так однозначны.
"Использование школ [во время боевых действий], если они в это время не используются по прямому назначению, не всегда является незаконным. Совершенно очевидно, что ситуация в Украине является исключительной, поэтому далеко не факт, что украинские военные нарушают правила", - сказал он.
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При этом профессор Хейнс признал, что в идеале здания, в которых размещаются военные объекты и армейские подразделения, должны находится как можно дальше от жилых районов, но добавил, что характер российского вторжения означает, что война в городах неизбежна.
Между тем, Джек Уотлинг, эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что в отчет Amnesty демонстрирует, что ее сотрудники "совершенно не понимают", как ведутся военные операции, и что они "предъявляют обвинения без предоставления подтверждающих доказательств".
В отчете был сделан вывод о том, что у украинских сил были другие варианты размещения военных подразделений, которые бы находились дальше от жилых районов, но примеры не приводились.
"Украинские военнослужащие ничего не нарушают. Они базируются на территории, которую им приказано защищать, а не на каком-то случайном участке близлежащего леса, где их можно легко обойти", - написал Уотлинг в "Твиттере".