Amnesty сожалеет, что ее доклад по Украине причинил боль, но от своих выводов не отказывается

7 августа 2022, 18:22 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разрушенный дом в городе Тростянец Сумской области в Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за то, что ее доклад, в котором армия Украины обвиняется в том, что подвергает опасности мирных жителей, вызвал "боль и гнев".

Реакция на него была довольно предсказуемой: возмущение и недоумение у западных и украинских политиков и позитивные оценки в России. Он же привел к отставке главы киевского офиса Amnesty International Оксаны Покальчук.

Суть доклада сводится к тому, что присутствие украинских военных в жилых районах городов подвергает опасности мирных жителей и нарушает правила ведения войны.

"Amnesty International глубоко сожалеет о боли и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинских военных", - говорится в сообщении, которое цитируют информагентства.

"Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это и было нашей единственной целью при публикации нашего последнего расследования. Мы по-прежнему полностью поддерживаем наши выводы, но мы сожалеем о причиненной боли".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уборка улицы после очередного обстрела в Николаеве

Тактика, при которой создаются базы и размещается техника и вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, говорилос в докладе.

Там же подчеркивалось, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.

В воскресенье правозащитники в очередной раз повторили этот тезис.

"[Этот доклад] не означает, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны, - говорится в сообщении. - Мы должны быть предельно ясны: ничто из действий украинских военных, которые мы задокументировали, никоим образом не оправдывает нарушения со стороны России".

Однако объяснения, предоставленные Amnesty International, скорее всего, не удовлетворят ее критиков. Британская Sunday Times в редакционной статье отметила, что осуждение российского вторжения является "тщетной попыткой" правозащитной организации отвести от себя критику.

"Украинские силы, - говорится в статье, - базируются в жилых районах, потому что их атакуют российские войска. Это - типичный метод российских военных, именно так они поступали в Чечне, Сирии, а сейчас и в Украине".

Автор фото, U.S. Embassy Kyiv Ukraine Подпись к фото, Посол США в Украине Бриджит Бринк во время посещения аэропорта Антонов вблизи Гостомеля

Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в "Твиттере", что после 163 дней ничем не оправданной войны, спровоцированной Кремлем, "всем должно быть абсолютно ясно, что опасность для украинцев исходит со стороны России, от жестокости ее сил и безжалостного обстрела городов по всей стране".

Кроме того, некоторые специалисты далеко не полностью согласны с выводами правозащитников. Стивен Хейнс, профессор международного права в лондонском Университете Гринвича является автором правил использования школ и университетов во время военных конфликтов. Эти правила, хотя и не являются обязательными, были одобрены 100 государствами, включая Украину.

В интервью Guardian Хеймс отметил, что заявления о том, что Украина их нарушила, далеко не так однозначны.

"Использование школ [во время боевых действий], если они в это время не используются по прямому назначению, не всегда является незаконным. Совершенно очевидно, что ситуация в Украине является исключительной, поэтому далеко не факт, что украинские военные нарушают правила", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Солдат ВСУ в разрушенной школе на востоке Харькова

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При этом профессор Хейнс признал, что в идеале здания, в которых размещаются военные объекты и армейские подразделения, должны находится как можно дальше от жилых районов, но добавил, что характер российского вторжения означает, что война в городах неизбежна.

Между тем, Джек Уотлинг, эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что в отчет Amnesty демонстрирует, что ее сотрудники "совершенно не понимают", как ведутся военные операции, и что они "предъявляют обвинения без предоставления подтверждающих доказательств".

В отчете был сделан вывод о том, что у украинских сил были другие варианты размещения военных подразделений, которые бы находились дальше от жилых районов, но примеры не приводились.