Сенат США одобрил план по борьбе с изменением климата и снижению инфляции

8 августа 2022, 01:31 GMT

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал принятие законопроекта поворотным моментом

После 18 месяцев напряженных дебатов американский Сенат в воскресенье одобрил амбициозный план президента США Джо Байдена, включающий выделение 430 млрд долларов на борьбу с изменением климата, снижение инфляции и здравоохранение.

На этой неделе 750-страничный документ поступит в Палату представителей, где, как ожидается, будет сразу же одобрен, после чего его подпишет президент.

"Это потребовало многих компромиссов. Принятие важных решений почти всегда требует компромиссов. Палата представителей должна принять его как можно скорее, и я с нетерпением жду его подписания в качестве закона", - говорится в заявлении Байдена.

Законопроект, официально известный как "Закон о снижении инфляции", не только поможет США восстановить лидерство в решении глобальных климатических проблем, но и поднимет рейтинги самого Байдена, для которого принятие плана является одним из главных пунктов внутренней повестки.

Значительная часть общего пакета - 370 миллиардов долларов - будет направлена на достижение 40-процентного снижения выбросов парниковых газов к 2030 году.

В частности, законопроект предусматривает предоставление американцам налогового кредита в размере до 7500 долларов при покупке электромобиля, а также скидку в размере 30% на установку солнечных батарей.

Также планируется выделить миллионы долларов на помощь в защите и сохранении лесов, которые в последние годы все больше страдают от лесных пожаров, и выдать льготные кредиты некоторым из самых загрязняющих окружающую среду предприятий, чтобы помочь им перейти на более экологичное производство.

Кроме того, документ предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и повышение налогообложения крупных корпораций, что должно принести дополнительные поступления в бюджет.

Все эти меры, по задумке властей, позволят снизить инфляцию в стране.

Ожидается, что общий объем инициатив составит 740 млрд долларов.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект "одной из главных законодательных инициатив XXI века".

"Наш законопроект снижает инфляцию, уменьшает расходы, создает миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и является самым смелым климатическим пакетом в истории США, - сказал Шумер, выступая на заседании Сената. - Этот законопроект положит начало эре доступной чистой энергии в Америке. Он изменит правила игры. Это поворотный момент, который давно назревал".

Представители Республиканской партии подвергали законопроект критике за слишком расточительное, по их мнению, расходование средств.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил демократов в том, что они проголосовали за "удвоение экономической катастрофы".

Законопроект был принят с перевесом всего в один голос (51-50) в разделенном поровну между республиканцами и демократами Сенате.