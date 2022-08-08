Китай обещал закончить учения вокруг Тайваня в воскресенье. Но передумал

19 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В ответ на учения Китая Тайвань отправил свои самолеты и корабли в Тайваньский пролив

Армия Китая в понедельник продолжила широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня, которые обещала закончить в воскресенье. Напряжение в Тайваньском проливе не спадает с прошлой недели, с момента визита на Тайвань спикера конгресса США Нэнси Пелоси.

Китайские военные объявили, что теперь они решили отработать борьбу с подводными лодками и морские десанты.

Военные маневры у берегов Тайваня начались 4 августа в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и, согласно первоначальным заявлением китайцев, должны были закончиться 7 августа.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая когда-нибудь должна воссоединиться с Китайской народной республикой, и любой намек на поддержку независимости Тайваня со стороны мировых лидеров приводит китайские власти в ярость.

Тайвань расценил беспрецедентные военные учения как репетицию захвата острова. За эти четыре дня баллистические ракеты Пекина впервые пролетели над столицей Тайваня Тайбэем, а корабли и самолеты КНР неоднократно пересекали срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу зон контроля Тайваня и КНР.

Официально этот статус нигде не зафиксирован, и Пекин не считает, что эта линия его к чему-то обязывает.

Министерство обороны Тайваня в воскресенье заявило, что тоже отправило свои самолеты и корабли в Тайваньский залив, чтобы ответить "соответствующим образом" на симуляцию нападения на остров.

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При этом в понедельник власти Тайваня опровергли утверждения Пекина о том, что китайские суда и военные самолеты вошли в территориальные воды Тайваня. По международному законодательству, территориальными водами обычно является полоса моря шириной в 12 морских миль, или 22 километра, прилегающая к берегам государства.

США, равно как и Австралия и Япония, осудили Пекин за показательные военные учения, назвав их безрассудными и провокационными, и обвинив КНР в попытке изменить статус-кво в Тайваньском проливе. Этот пролив шириной в 180 км отделяет Тайвань от материкового Китая .

Госсекретарь США Энтони Блинкен также резко осудил заявления Китая о прекращении сотрудничества с США в ряде областей, включая контакты между военными и переговоры по климату.

Тем временем в воскресенье власти Китая объявили о военных учениях со стрельбой и в других местах. Маневры в Желтом море, лежащем между Китаем и Корейским полуостровом, должны продлиться до 15 августа, а учения в заливе Бохайвань на северо-западе Желтого моря - целый месяц, до 8 сентября.

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