Новый президент Колумбии: "война с наркотиками" проиграна, нужны новые методы

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый президент Колумбии Густаво Петро вступил в должность и принес присягу на площади Боливара в Боготе в минувшее воскресенье

В воскресенье новоизбранный президент Колумбии Густаво Петро, выступая с инаугурационной речью в Боготе, объявил, что нынешняя стратегия борьбы с наркоторговцами провалилась, и призвал мир пересмотреть методы этой борьбы.

"За 40 лет они [наркотики] унесли жизни миллиона латиноамериканцев, и ежегодно от передозировки умирают 70 тысяч жителей Северной Америки", - сказал Петро, первый в истории Колумбии президент левых взглядов, и призвал подписать некую международную конвенцию о новых способах борьбы с наркоторговлей, признав всем миром, что "война с наркотиками", которую вели власти США, Колумбии и других стран, проиграна.

В Колумбии, которая, по оценкам специалистов, производит более половины кокаина в мире, в производстве и доставке наркотиков потребителям по всему миру, в том числе в США и Европе, активно участвует не только мафия, но и вооруженные повстанческие группировки. Война, которую они десятилетиями ведут с властями, унесла сотни тысяч жизней.

62-летний Густаво Петро - экономист, сенатор, бывший мэр Боготы, а в молодости член партизанского движения - был избран президентом Колумбии в июне. Большинству избирателей понравился его радикальный манифест борьбы с неравенством и обещания прекратить разведку новых нефтяных и других месторождений и начать переход страны на возобновляемые источники энергии.

Война и партизаны

Стратегия, получившая название "война с наркотиками", провозглашенная президентом США Ричардом Никсоном еще полвека назад и применявшаяся до нынешнего момента, делала упор на уголовное преследование наркоторговцев и полицейские операции против них.

Предшественник Петро, бывший президент Колумбии Иван Дуке Маркес сделал войну с наркотиками приоритетом своего правительства, заручившись поддержкой США в борьбе с производством кокаина в сельской местности.

В своей речи Петро заявил, что этот подход за последние десятилетия лишь укрепил влияние мафиозных группировок и ослабил государственную власть в странах Латинской Америки.

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Сам Густаво Петро в 1980-х годах, будучи студентом, вступил в так называемое "Движение 19 апреля" (М-19) - леворадикальную партизанскую группировку, которая на тот момент была в Колумбии второй по численности после FARC ["Революционные вооруженные силы Колумбии" - леворадикальная повстанческая экстремистская группировка].

"Движение 19 апреля" возникло в знак протеста против фальсификации выборов. Какое-то время Петро был лидером этой группировки. В 1985 году его арестовали за нелегальное владение оружием, а вскоре после его ареста группировка захватила Дворец правосудия в Боготе, в результате чего погибли около сотни человек.

Петро отрицал причастность к этому нападению, в 1987 году он был амнистирован, а еще пару лет спустя группировка вступила в переговоры с правительством и реорганизовалась в партию "Демократический альянс М-19".

В Колумбии полагают, что что то, что Петро участвовало в партизанской борьбе с властями, поможет ему договориться о мире с повстанцами и наркоторговцами.

Как сообщают РИА Новости, крупнейшая на этот момент колумбийская группировка наркоторговцев "Клан залива" и некоторые другие уже передали Петро, что они готовы сложить оружие в обмен на гарантии реинтеграции, аналогичные тем, что получили бойцы FARC в 2006 году.

Петро также пообещал полностью выполнить мирное соглашение 2016 года, положившее конец 50-летнему конфликту с коммунистической партизанской группировкой FARC, и начать переговоры с повстанцами из ELN ["Армия национального освобождения" - вооруженная леворадикальная группировка в Колумбии, созданная в 1964 году].

Первый левый президент

Больше сотни тысяч сторонников собрались на главной площади Боготы, чтобы посмотреть, как бывший повстанец-марксист войдет в историю, приняв присягу в качестве первого левого лидера Колумбии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Десятки тысяч сторонников поддержали Петро во время инаугурации на главной площади Боготы в воскресенье.

Петро будет править вместе с первым чернокожим вице-президентом - Франсией Маркес, правозащитницей и борцом за экологию.

"Я хочу сильной, справедливой и единой Колумбии", — сказал г-н Петро после приведения к присяге.

Президентские выборы Колумбии в июне прошли на фоне повсеместного недовольства властью. Годом раньше по стране прокатились антиправительственные протесты, в ходе которых погибли десятки человек.

Это уже третья попытка Густаво Петро стать президентом: ранее он выдвигал свою кандидатуру в 2010 и 2018 гг. Петро выиграл выборы, пообещав, что будет бороться с социальным расслоением, введет бесплатное университетское образование и проведет пенсионную и аграрную реформы.